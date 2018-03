Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 6 glasov Ocenite to novico! Zlatko Zahović. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Vlado Miheljak

25. marec 2018 ob 11:00,

zadnji poseg: 25. marec 2018 ob 11:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kako ubraniti šport in njegove plemenite cilje pred primitivnostjo?

Odgovor je kot na dlani: spravimo primitivce s športnih terenov kazensko v parlament. Vse to, kar v športu velja kot primitivno, ekscesno, butasto ... je v parlamentu del splošne politične folklore. Če bi Zahovič nastopil na kakšni listi, ki propagira Maribor vis-a-vis Ljubljane, bi bil brez problema izvoljen v parlament. In zdaj, ko je, če je res, "arbeitslos", bi mu solidna služba v DZ-ju prav prišla. Vse to, kar govori in kar sanja, pa si ne upa na glas izgovoriti, bi bilo v parlamentu del čisto običajnega diskurza. Skratka, v parlamentu bi se znašel v naravnem okolju. Pa še s poslansko imuniteto bi bil zaščiten pred pregonom.

Hočem povedati, da je patologija v športu zgolj odraz patoloških odnosov v družbi. In zlasti v politiki. Morda se bo v nekaj tednih izkazalo, da Zahovičev izpad ni samo uvod v slovenski el clasico, ampak uvod v volilno kampanjo. In če bi se kakšna lista upala izreči Zahoviću povabilo, bi kljub slabim obetom uspela. Zahovič bi na volišča pripeljal nezanemarljivo množico volivcev, ki sicer ne hodijo volit. Kanglerji, Čuši, Pečeti in podobni ... Kdo si upa povabiti Zahoviča?

Vlado Miheljak o aferi Zahovič, Mladina.