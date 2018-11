Žan Kranjec se spogleduje s samim vrhom. Foto: Reuters Dodaj v

Žan Kranjec

Pred prvo tekmo

28. november 2018 ob 11:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zelo lepo je pomisliti na to, da se bom lahko spustil po lepi progi in da bom na startu med najboljšimi smučarji. To ti da dodatno mirnost in motivacijo, da res pri sebi vidiš, da sodiš med najboljše. Vsi so premagljivi.

Najboljši slovenski veleslalomist Žan Kranjec z nestrpnostjo čaka na prvi letošnji veleslalom, ki bo konec tedna v Beaver Creeku.