Žiga Lipušček

Nosil bo dres s številko 43

28. junij 2017 ob 18:52

Nova Gorica - MMC RTV SLO

To številko je nosil moj zelo dober prijatelj, ki je bil na žalost udeležen v tisti hudi prometni nesreči in ga danes ni več. V spomin nanj bom sedaj nosil to številko.

ND Gorica je sporočila, da je sklenila triletno pogodbo s 198 cm visokim branilcem Žigo Lipuščkom, ki je predtem štiri leta nastopal za NK Maribor, kjer je igral kot kadet, mladinec in kot član razvojne ekipe. Lipušček, edini, ki je hudo avtomobilsko nesrečo, v kateri sta umrla dva njegova soigralca, preživel brez resnejših poškodb, bo nosil dres s številko 43; ND Gorica.