Zlatko Zahovič Foto: www.alesfevzer.com

Zlatko Zahovič

3. junij 2017 ob 09:00

Maribor - MMC RTV SLO

Udari, navali igrajo tisti, ki niso zmagovalci. Domžale. Pridejo, izgubijo in so četrte. Ljudje napačno vidijo, ker želijo napačno videti.

Milanič ima enajst lovorik, dve evropski ligi, kaj ima pa Simon Rožman? Lep nogomet? Kakšen lep nogomet, če so Domžale dosegle manj golov kot Maribor in jih več prejele. Mene so učili, da se nogomet igra za gole in lovorike. Vsi so govorili, da Krunoslav Jurčić goji lep nogomet. Ko je prišel in ko je odšel, je bil zaostanek za Olimpijo enak. Ne razumem teh razprav o lepem nogometu.

Zlatko Zahovič, športni direktor nogometnega kluba Maribor, je po enoletnem medijskem molku spregovoril za časnik Večer. V intervjuju je tudi pojasnil, zakaj je odšel Ante Šimundža, ki je klub vodil med letoma 2013 in 2015:

Nam manjka športna kultura. Zdaj lahko prvič povem, zakaj je šel Ante Šimundža. Uvrstil se je v Ligo prvakov, nato pa izgubil 0:3 z Olimpijo in se je našel posameznik, ki je naredil neprimerno gesto, ta pa je negativno vplivala na njegov odhod. Ne, to niso navijači. Povejte mi, kdo je z NK Maribor dosegel več kot Ante?

Vir: Večer.