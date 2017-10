Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Fernando Alonso je v svetovnem prvenstvu formule ena zbral 32 zmag. Foto: EPA Dodaj v

Alonso tudi prihodnjo sezono za volanom McLarna

"Samuraj ostaja pri McLarnu"

19. oktober 2017 ob 19:19

Austin - MMC RTV SLO, STA

Španski voznik formule ena Fernando Alonso in britansko moštvo McLaren sta tudi uradno podaljšala sodelovanje za sezono 2018.

Dvakratni svetovni prvak bo tako že četrto leto sedel v McLarnu, za zvestobo pa bo po neuradnih podatkih prejel 40 milijonov evrov. Novico sta obe strani potrdili na družbenih omrežjih pred dirko tega konca tedna v ZDA. McLaren je zapisal "Samuraj ostaja pri McLarnu", Alonso pa je dodal svojo izjavo: "Srce je tam, kjer je McLaren. Pri njem se počutim kot doma."

36-letni dirkač iz Ovieda od leta 2015 dirka za McLaren. Kariero je v kraljici motošporta začel leta 2011, ko je sedel za volan Minardija, potem je pet let dirkal za Renault, odšel za eno leto k McLarnu in se vrnil za dve v Renault. Med letoma 2010 in 2014 je vozil za Ferrari. Asturijec je svetovni prvak postal v letih 2005 in 2006, ko je dirkal za Renault.

T. J.