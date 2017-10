Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Lewis Hamilton je na dobri poti, da osvoji še četrti naslov svetovnega prvaka v formuli ena. Foto: Reuters Dodaj v

F1: Dirka za VN Združenih držav Amerike, Austin

Hamilton lovi četrti naslov svetovnega prvaka

22. oktober 2017 ob 21:00,

zadnji poseg: 22. oktober 2017 ob 21:48

Austin - MMC RTV SLO

Ob 21. uri se je v Austinu začela dirka formule ena za VN Združenih držav Amerike. Lewis Hamilton si lahko onkraj luže že zagotovi naslov svetovnega prvaka.

Vendar za kaj takega bo moral na dirki osvojiti 16 točk več od najbližjega zasledovalca v svetovnem prvenstvu Sebastiana Vettla (Ferrari). Ta je sobotne kvalifikacije končal na drugem mestu, takoj za Hamiltonom (Mercedes). V drugo štartno vrsto sta se uvrstila Valtteri Bottas (Mercedes) in Daniel Ricciardo (Red Bull).

Peti čas kvalifikacij je pripadel Vettlovemu moštvenemu kolegu Kimiju Räikkönenu, šesti čas je dosegel Max Verstappen (Red Bull). V prvo deseterico so se uvrstili še Esteban Ocon (Force India), Carlos Sainz (Renault), Fernando Alonso (McLaren) in Sergio Perez (Force India).

Vettlu uspel sanjski štart

Hamiltonovemu najbližjemu zasledovalcu v svetovnem prvenstvu Vettlu je uspel sanjski štart. Britanec ga je želel zapreti na levi strani, a se Nemec ni dal, iz prvega zavoja je na veliko veselje svoje ekipe zapeljal kot vodilni. V uvodnih krogih je bilo vse v znamenju boja za tretje mesto, za katerega sta se na progi večkrat spopadla Valtteri Bottas in Daniel Ricciardo. V 6. krogu je nato prišlo do menjave v vodstvu, Hamilton je presenetil Vettla in švignil na prvo mesto.

Ricciardu eksplodiral motor

Ricciardo se je z Bottasom dolgo časa boril za tretje mesto, nato je moral še odbijati napade Kimija Räikkönena, ki se je v tem času prikradel v njegovo zavetrje. Svoj položaj je na progi zadržal, a le do 16. kroga, ko se je pokvaril njegov pogonski sklop, zaradi česar je moral dirkalnik parkirati ob stezi in odstopiti. Njegov moštveni kolega Max Verstappen je sicer vmes dirkal izjemno, s 16. štartnega položaja se je prebil vse do drugega mesta, po prvem postanku je zapeljal za četrtouvrščenega Räikkönena. Dolgo časa je bil najhitrejši dirkač na progi.

Dirka za VN ZDA, Austin

Kvalifikacije/štartna mesta: 1. L. HAMILTON Merc. 1:33,108 2. S. VETTEL Ferrari +0,239 3. V. BOTTAS Mercedes 0,460 4. D. RICCIARDO Red Bull 0,469 5. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 0,469 6. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,550 7. E. OCON F. India 1,539 8. C. SAINZ Renault 1,744 9. F. ALONSO McLaren 1,899 10. S. PEREZ F. India 2,040

Mitja Lisjak