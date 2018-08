Formula ena: Dirka za VN Belgije, Spa-Francorchamps

Kaos v prvem zavoju dirke - Fernando Alonso je takole poletel prek Charlesa Leclerca, potem ko je vanj trčil Nico Hülkenberg. Epilog: Alonso, Hülkenberg in Leclerc so odstopili, Räikkönen in Ricciardo sta dirko po postankih nadaljevala na repu kolone. Foto: Reuters