Formula ena: Dirka za VN Španije, Barcelona

Varnostni avtomobil že v prvem krogu

13. maj 2018 ob 15:10

Barcelona - MMC RTV SLO

Ob 15.10 se je v Barceloni začela dirka formule ena za VN Španije. Iz prve štartne vrste sta začela mercedesa, Lewis Hamilton in Valtteri Bottas.

Mercedesa sta blestela na prostih treningih, v prvih dveh delih kvalifikacij sta pobudo prepustila ferrarijema, nato pa v zadnjem delu zasijala v polnem sijaju. Z brezhibnima vožnjama sta zasedla prvo štartno vrsto, drugi niso imeli možnosti.

Drugo štartno vrsto sta si v sobotnih kvalifikacijah priborila Sebastian Vettel in Kimi Räikkönen.

Hamilton je dirko začel odlično, zadržal je vodilni položaj, nekoliko slabše se je odrezal njegov moštveni kolega Bottas, ki je v prvem zavoju izgubil boj z drugim mestom proti Vettlu. Nemec je Finca prehitel po zunanji strani, na četrto mesto je zapeljal Räikkönen. Vseeno je že takoj zatem na stezo zapeljal varnostni avtomobil, ko je Romain Grosjean izgubil nadzor nad svojim dirkalnikom, vanj pa sta se zaletela še Nico Hülkenberg in Pierre Gasly. Za Grosjeanom ni najboljše obdobje, Francoz v zadnjem času dela veliko napak. Na prejšnji dirki v Azerbajdžanu je za varnostnim avtomobilom trčil v zaščitno ogrado, tokrat je po lastni neumnosti odstopil že v prvem zavoju. Varnostni avtomobil se je umaknil v 7. krogu.

Rahlo počasnejši postanek Bottasa

V naslednjih krogih je Hamilton dirkal brezhibno, iz kroga v krog je večal prednost pred Vettlom, ta je po 17 krogih znašala že sedem sekund, zato so se pri Ferrariju odločili za prvi postanek. Vettel se je na stezo vrnil na sedmo mesto, 30 sekund za vodilnim. Medtem sta mercedesa blestela na mehki različici gum, prvi je v bokse zavil Bottas, in sicer v 20. krogu. Pri Mercedesu so ubrali pravo taktiko, a zaradi počasnejšega postanka - ta je bil dobro sekundo in pol počasnejši, kot sicer - je Bottas ob vrnitvi na stezo izgubil boj s Vettlom.

Kvalifikacije: 1. L. HAMILTON Mercedes 1:16,173 2. V. BOTTAS Mercedes +0,040 3. S. VETTEL Ferrari 0,132 4. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 0,439 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,643 6. D. RICCIARDO Red Bull 0,645 7. K. MAGNUSSEN Haas 1,503 8. F. ALONSO McLaren 1,548 9. C. SAINZ Renault 1,617 10. R. GROSJEAN Haas 1,662 11. S. VANDOORNE McLaren 12. P. GASLY Toro Rosso 13. E. OCON Force India 14. C. LECLERC Sauber 15. S. PEREZ Force India ...

M. L.