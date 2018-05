Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Lewis Hamilton je na prostih treningih dosegel najhitrejši čas. Foto: Reuters Dodaj v

Formula ena: VN Španije, kvalifikacije

Hamiltonu tretji prosti trening v Montmelu

12. maj 2018 ob 15:00,

Barcelona - MMC RTV SLO

Ob 15. uri so se v Barceloni začele kvalifikacije pred nedeljsko dirko F1 za VN Španije. Bo Mercedes potrdil prevlado s prostih treningov?

Valtteri Bottas je dobil prvi prosti trening v petek, drugega in tretjega je dobil Lewis Hamilton, ki je v soboto dopoldne dosegel tudi najhitrejši čas prostih treningov (1:17,281). Le 13 tisočink sekunde je za njim zaostal moštveni kolega pri Mercedesu Bottas, tretji in četrti čas sta dosegla ferrarija, Sebastian Vettel (+0,269) in Kimi Räikkönen (+0,300).

V skupnem seštevku za svetovno prvenstvo vodi Hamilton, ki ima štiri točke naskoka pred Vettlom, tretji je Räikkönen. Lansko dirko za VN Španije je v Montmelu dobil Hamilton pred Vettlom in Danielom Ricciardom.

Polom williamsov - in Hülkenberga

Kvalifikacije v Kataloniji bodo želeli čim prej pozabiti pri Williamsu, saj sta njihova dirkača Lance Stroll in Sergej Sirotkin obstala že v prvem delu. Slednji je bil prepočasen za drugi del, Stroll pa je ob izhodu iz 12. zavoj zletel s steze in končal ob zaščitni ograji. Poleg omenjenih dirkačev so v prvem delu obstali še Brandon Hartley, ki zaradi hujše nesreče - svoj toro rosso je popolnoma razbil na tretjem prostem treningu - sploh ni nastopil, Marcus Ericsson (Sauber) in, nekoliko presenetljivo, Nico Hülkenberg v renaultu.

Za zadnji del kvalifikacij so bili prepočasni Stoffel Vandoorne (McLaren), Pierre Gasly (Toro Rosso), Esteban Ocon, Sergio Perez (oba Force India) in Charles Leclerc (Sauber).

Skupni vrstni red (4/21)

Dirkači: 1. L. HAMILTON Mercedes 70 2. S. VETTEL Ferrari 66 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 48 4. V. BOTTAS Mercedes 40 5. D. RICCIARDO Red Bull 37 6. F. ALONSO McLaren 28 7. N. HÜLKENBERG Renault 22 8. M. VERSTAPPEN Red Bull 18 9. S. PEREZ Force India 15 10. C. SAINZ Renault 13 Moštva: 1. FERRARI 114 5. RENAULT 35 2. MERCEDES 110 6. F. INDIA 16 3. RED BULL 55 7. TORO ROSSO 13 4. McLAREN 36 8. HAAS 11

