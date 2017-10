Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Daniel Ricciardo je bil najhitrejši na drugem treningu. Foto: Reuters VIDEO Vettel želi do konca sezo... Dodaj v

Hamilton na prvem treningu za Bottasom, na drugem pa za Ricciardom

Dirka bo v nedeljo ob 20.00

27. oktober 2017 ob 23:14

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO

Lewis Hamilton mora v nedeljo v Ciudad de Maxicu osvojiti vsaj peto mesto, če želi znova psotati svetovni prvak. 32-letni Britanec je bil na obeh prostih treningih drugi.

Mercedes je bil najhitrejši na prvem treningu. Najboljši čas je postavil Finec Valtteri Bottas, medtem ko je Hamilton na drugem mestu zaostal 0,466 sekunde. Sledila sta oba voznika Red Bulla Max Verstappen in Daniel Ricciardo. Sebastian Vettel je zasedel le peto mesto.

Ricciardo je na drugem treningu za 131 tisočink ugnal Hamiltona, tretji je bil Verstappen. Vettel je končal na četrtem mestu.

Vettel ostaja edini konkurent Hamiltona za naslov prvaka, tri dirke pred koncem zaostaja kar 66 točk. Nemec je prepričan, da lahko zmaga na vseh treh dirkah do konca svetovnega prvenstva, vendar tudi to zelo verjetno ne bo dovolj. Hamilton ima v letošnji sezoni že devet zmag in bo tudi v nedeljo glavni favorit za zmago.

Izidi prvega prostega treninga: 1. V. BOTTAS Mercedes 1:17,824 2. L. HAMILTON Mercedes +0,466 3. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,571 4. D. RICCIARDO Red Bull 0,597 5. S. VETTEL Ferrari 0,762 6. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 1,184 7. S. PEREZ Force India 1,416 8. F. ALONSO McLaren 1,522 9. F. MASSA Williams 1,619 10. N. HÜLKENBERG Renault 1,728

Izidi drugega prostega treninga: 1. D. RICCIARDO Red Bull 1:17,801 2. L. HAMILTON Mercedes +0,131 3. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,163 4. S. VETTEL Ferrari 0,250 5. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 0,341 6. V. BOTTAS Mercedes 0,498 7. F. ALONSO McLaren 0,707 8. S. PEREZ Force India 0,927 9. N. HÜLKENBERG Renault 0,974 10. E. OCON Force India 1,021

A. G.