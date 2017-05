Hamilton v Barceloni dobil dvoboj s Vettlom

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 10 glasov Ocenite to novico! Sebastian Vettel je odlično štartal in bil v prvem ovinku že pred Lewisom Hamiltonom. Foto: Reuters Sorodne novice Hamilton v Barceloni z najboljšega položaja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

14. maj 2017 ob 14:01,

zadnji poseg: 14. maj 2017 ob 15:50

Barcelona - MMC RTV SLO

Lewis Hamilton (Mercedes) je zmagovalec dirke formule ena za VN Španije. Drugo mesto je zasedel Sebastian Vettel (Ferrari), tretji pa je bil Daniel Ricciardo (Red Bull).

Britanec je prišel do 55. zmage v karieri in po VN Kitajske do druge v tej sezoni. Vettel je zadržal vodstvo v skupnem seštevku. Nemec ima zdaj 104 točke, osem manj pa jih je zbral zmagovalec Barcelone. Zdaj karavano v kraljici motošporta čaka VN Monaka, ki bo na sporedu čez dva tedna.

Dirko je prvega mesta začel Hamilton, ki si je v Kataloniji privozil 64. najboljši štartni položaj v karieri, v kvalifikacijah pa je bil vsega pet stotink hitrejši od Vettla. Nemec je bolje začel dirko in po prvem ovinku prevzel vodstvo. Na prvem mestu je vozil do 15. kroga, ko se je odločil za menjavo pnevmatik.

Nemec je spet prišel na prvo mesto, ko je v 26. krogu s spektakularnim manevrom prehitel Valtterija Bottasa. Na čelu je vztrajal do 44. kroga, ko je Hamilton po seriji hitrih krogov švignil mimo. Vettel ni sledil ritmu Britanca, ki si je hitro privozil dobro sekundo naskoka, nato pa je prednost še povišal in zanesljivo prišel do nove zmage.

V 39. krogu je zaradi okvare mercedesa dirko zaključil Bottas. Že v prvem krogu je dirko končal drugi voznik Ferrarija Kimi Räikkönen, ki je trčil z Bottasom, nato pa priletel v lanskega zmagovalca VN Španije Maxa Verstappna, ki je prav tako moral odstopiti.

Štartna mesta: 1 L. HAMILTON Mercedes 2 S. VETTEL Ferrari 3 V. BOTTAS Mercedes 4 K. RÄIKKÖNEN Ferrari 5 M. VERSTAPPEN Red Bull 6 D. RICCIARDO Red Bull 7 F. ALONSO McLaren 8 S. PEREZ Force India 9 F. MASSA Williams 10 E. OCON Force India

