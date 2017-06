Hamilton: Vettel se je osramotil!

Obtoževanje večkratnih svetovnih prvakov po dirki v Bakuju

26. junij 2017 ob 07:25

Baku - MMC RTV SLO

"Paziti moramo, da smo pravi vzorniki otrokom. Danes so lahko videli, kako se na progi vede štirikratni svetovni prvak," je po nedeljski dirki za VN Azerbajdžana o Sebastianu Vettlu dejal Lewis Hamilton.

Ljubitelji kraljice motošporta že dolgo niso videli tako razburljive dirke, kot je bila nedeljska ulična v Bakuju. Manjkalo ni tako rekoč ničesar - gledalci so bili priča številnim prehitevalnim manevrom, trkom, varnostnim avtomobilom, celo prekinitvi dirke.

Na koncu so na oder za zmagovalce presenetljivo stopili Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas in Lance Stroll, a največ pozornosti po azerbajdžanski preizkušnji sta požela vodilna v skupnem seštevku za SP v formuli ena, Sebastian Vettel in Lewis Hamilton, med katerima je "počilo" že med dirko.

Razbesnjeni Vettel namerno v Britanca

Vse se je zgodilo, tik preden je varnostni avtomobil drugič zapustil stezo. Tedaj je vodilni Hamilton ob izvozu iz 15. zavoja sunkovito zavrl, Vettel se je skušal trku izogniti, a zaman. Zaletel se je v zadek mercedesa in si poškodoval sprednje krilce. Toda to ni bilo vse. Nemec, sicer štirikratni svetovni prvak, je besno zapeljal ob Britanca in ga namerno trčil od strani. Vsekakor poteza, vredna vsake kritike. Pozneje je bil Vettel za nešportno potezo oziroma nevaren manever kaznovan s kazenskim postankom v dolžini 10 sekund (zaradi česar je izgubil slabe pol minute).

Vettel: Lahko bi sledilo verižno trčenje

Očitki so po dirki leteli vsepovprek. "Vse je kristalno jasno. Seveda v zadek njegovega dirkalnika nisem trčil namenoma. Oba sva si ob tem nekoliko poškodovala dirkalnik. Nič takega, kar bi ogrozilo najino dirko. Toda teh stvari se ne počne! To je Lewis storil že nekajkrat," je glede sunkovitega Hamiltonovega zaviranja in posledičnega trka uvodoma dejal Vettel. Nadaljeval je: "Vsi smo se pripravljali na umik varnostnega avtomobila in ponovni začetek dirke. Hamilton je zavrl, jaz sem trčil vanj, lahko bi sledilo verižno trčenje. Popolnoma nepotrebno! Nekaj podobnega je storil pred nekaj leti na Kitajskem."

Želi si poštenega dirkanja

O drugem trčenju, ko je Vettel namerno zadel bok Hamiltonovega dirkalnika, dirkač iz Heppenheima ni želel spregovoriti. "Vsi smo odrasli. Vsi smo možje. Čustva so v dirkalniku na vrhuncu. Želimo si dirkanja z gumo ob gumo, a ne tik pred ponovnim začetkom dirke," je še povedal Vettel. "Boj za naslov prvaka je še vedno pošten. Z njim sicer nimam nobenih težav. Danes se je na dirki zgodila le ena napačna stvar. Če sem jaz dobil kazen, bi moral biti kaznovan tudi Lewis. A tako pač je. Tudi v angleški Premier ligi imaš nogometne sodnike, ki sodijo, kakor sodijo. Nekaterim so njihove odločitve všeč, drugim ne. To je šport."

Dokazovanje moškosti zunaj dirkalnika?

Z Nemčevim manevrom po uvodnem trku je bil Hamilton vse prej kot navdušen. "Voziti vzporedno in namerno trčiti v drugega dirkača s strani, hkrati pa za to ostati skoraj nekaznovan je sramota. Danes si je Sebastian naredil sramoto. Paziti moramo, da smo pravi vzorniki otrokom. Danes so lahko videli, kako se na progi vede štirikratni svetovni prvak," je dejal Hamilton, ki je dirko zaradi težav z vratno zaščito in dodatnim prisilnim postankom sklenil na 5. mestu, tik za Vettlom. "Če hoče Sebastian dokazati svojo moškost, naj to naredi zunaj dirkalnika," je še povedal 32-letnik. "Šlo je za nevaren in nešporten manever in za to je dobil samo kazen 10-sekundnega postanka. To se mi ne zdi pravilno."

Vettlu nove tri kazenske točke

Komisija je pregledala telemetrijo in ugotovila, da Hamilton ni ravnal napačno, ko je sunkovito zavrl in sprožil omenjeni val dogodkov. Vettla je kaznovala s tremi kazenskimi točkami na njegovo superlicenco, Nemec jih ima zdaj devet. Vsakega dirkača, ki v katerem koli 12-mesečnem obdobju zbere 12 kazenskih točk ali več, doleti prepoved nastopa na naslednji dirki.

Mitja Lisjak