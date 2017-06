Kjer se prepirata dva, Ricciardo dobiček ima

Petelinjenje Hamiltona in Vettla

25. junij 2017 ob 15:00,

zadnji poseg: 25. junij 2017 ob 17:09

Baku - MMC RTV SLO

Daniel Ricciardo je veliki zmagovalec razburljive dirke F1 za VN Azerbajdžana. Drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, tretje Lance Stroll.

Ulična dirka v azerbajdžanski prestolnici je bila precej kaotična, prišlo je do veliko trkov, razmetanih delcev dirkalnikov po stezi, na progo je večkrat zapeljal varnostni avtomobil, počilo je tudi med najboljšima dirkačema letošnje sezone Lewisom Hamiltonom in Sebastianom Vettlom.

Na koncu se je uvrstitve na najvišjo stopničko veselil Ricciardo, ki je izkoristil neumnost Vettla (kazen 10 sekund v boksih) in smolo Hamiltona (težave z naslonom za glavo) ter zapeljal v vodstvo in ga obdržal do ciljne črte.

Velik uspeh je dosegel Kanadčan Stroll, ki se je prvič v karieri povzpel na oder za zmagovalce. Odlično je dirkal tudi Bottas, ki je po predrti gumi v 1. krogu in padcu na rep kolone uprizoril veliko vrnitev.

Bottasu počila sprednja guma

Dirko sta mercedesa začela suvereno, Hamilton je zadržal vodstvo, odbil je napad Bottasa, za vodilnima sta zapeljala ferrarija. Takoj zatem sta v drugem zavoju trčila Bottas in Räikkönen, ki je želel rojaka prehiteti po zunanji strani. Räikkönena je oplazil zaščitno ogrado, veliko več smole je imel Bottas, ki je s poškodovanim nosom dirkalnika padel na rep kolone zaradi počene sprednje desne gume. V 2. krogu je moral prisilno na postanek.

Hamilton začel večati prednost

Ves kaos na začetku dirke sta odlično izkoristila Max Verstappen in Sergio Perez. Mehičan, ki je dirko začel s šestega mesta, je zapeljal za drugouvrščenega Vettla, Verstappen je bil za njim. Hamilton je počasi, a vztrajno večal prednost pred Vettlom. Nemec je bil sicer hitrejši v prvem in drugem sektorju proge, v tretjem ga je Britanec deklasiral in iz kroga v krog večal razliko. Ta je ob koncu 3. kroga znašala dobre tri sekunde.

Verstappen znova odstopil

V naslednjih krogih je Verstappen dirkal izjemno hitro, topil je Perezovo prednost, nato pa se je njegova dirka ekspresno končala. Znova je imel težave s pogonskim sklopom, zapeljal je v boks, kjer je ekipa poskušala odpraviti težavo, a je bila ta prevelika, tako da je Nizozemec odstopil že četrtič na zadnjih šestih dirkah. Vmes je na stezo v 12. krogu zapeljal varnostni avtomobil, potem ko je toro rosso Daniila Kvjata obstal na stezi. Dirkači so izkoristili priložnost in opravili postanek ter menjavo gum. Nad prihodom varnostnega avtomobila je bil še najmanj zadovoljen vodilni Hamilton, ki je imel že več kot štiri sekunde prednosti pred najbližjim zasledovalcem, a se je ta izničila. Najbolj je bil seveda zadovoljen Bottas, ki je stopil zaostanek na repu kolone.

Varnostni avtomobil ves čas na stezi

Sledila je saga, ki je trajala odločno preveč časa. Najprej so potrebovali kar nekaj krogov, da so odstranili Kvjatov toro rosso s steze, nato je varnostni avtomobil zaradi delcev dirkalnikov, ki so bili razmetani po asfaltu, zapeljal še dvakrat na progo. In na njej je ostal do 22. kroga, ob koncu katerega so se organizatorji vendarle odločiti prekiniti dirko, dokler vsi delci dirkalnikov ne bodo odstranjeni.

Vettel izgubil živce!

Še najbolj zanimiv del dotedanje dirke je bil trk Hamiltona in Vettla, v času, ko sta vozila za varnostnim avtomobilom. Britanec je sunkovito zavrl, Nemec pa se mu je zabil v rep dirkalnika in si poškodoval sprednje krilce. Štirikratni svetovni prvak je hitro zapeljal ob mercedes in - mahajoč z rokami - namerno trčil vanj. Po prekinitivi se je dirka nadaljevala ob 16.15 ...

Hamiltonove težave z naslonom za glavo

Dirkači so dirkanje začeli za varnostnim avtomobilom, ko se je ta umaknil, je najbolje reagiral Ricciardo, ki je bliskovito švignil mimo Felipeja Masse in Lanca Strolla ter zasedel tretje mesto. Medtem je v naslednjih krogih Hamilton dirkal izjemno hitro, postavil je najhitrejši čas kroga, prednost pred Vettlom je povečal na dobri dve sekundi, a je imel nato težave z naslonom za glavo, tako da ga je v dolgih ravninah z eno roko poskušal zadržati na mestu. Po radijski zvezi so mu iz moštva svetovali, naj ostane na stezi, saj je kazalo, da naslona ne bo odpihnilo z dirkalnika. Vseeno je Britanec v boks zapeljal v 32. krogu, na stezo se je vrnil deveti.

Bottas povsem na koncu mimo Strolla

Vmes je komisija sporočila, da je Vettla zaradi nešportnega manevra oziroma nevarnega dirkanja doletela kazen pribitka 10 sekund, ki jo je Nemec v 34. krogu odslužil v boksu, na stezo se je vrnil pred Hamiltona na sedmo mesto. V naslednjih krogih sta se najboljša dirkača letošnje sezone prebijala v ospredje, po 38 krogih je vodil Ricciardo pred Strollom, Estebanom Oconom, Bottasom, Kevinom Magnussnom, Vettlom in Hamiltonom. Do konca dirke sta se Hamilton in Vettel prebijala v ospredje, a kaj več od četrtega in petega mesta nista uspela doseči. Je pa tik pred ciljno črto mimo Strolla švignil Bottas in zasedel končno drugo mesto.

Dirka za VN Azerbajdžana, Baku

Kvalifikcije/št. mesta: 1. L. HAMILTON Merc. 1:40,593 2. V. BOTTAS Mercedes +0,434 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 1,100 4. S. VETTEL Ferrari 1,248 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 1,286 6. S. PEREZ F. India 1,518 7. E. OCON F. India 1,593 8. L. STROLL Williams 2,160 9. F. MASSA Williams 2,205 10. D. RICCIARDO Red Bull 2,821

Mitja Lisjak