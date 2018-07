Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lewis Hamilton ostaja zvest srebrnemu moštvu s trikrako zvezdo. Foto: Reuters Dodaj v

Lewis Hamilton podaljšal z Mercedesom do 2020

Pri srebrnih osvojil 3 od 4 naslovov svetovnega prvaka

19. julij 2018 ob 13:44

Hockenheim - MMC RTV SLO, STA

Britanec Lewis Hamilton je pred dirko za VN Nemčije v formuli 1 za dve leti podaljšal sodelovanje z ekipo Mercedes, kar pomeni, da bo štirikratni svetovni prvak z moštvom do konca sezone 2020.

Hamiltonova pogodba je po poročanju agencij vredna 40 milijonov funtov na sezono, s čimer ohranja status najboljše plačanega britanskega športnika.

"Mercedes-AMG Petronas in Lewis Hamilton sta danes objavila dogovor o dveletnem podaljšanju pogodbe za sezoni 2019 in 2020," so pri Mercedesu zapisali v sporočilu za javnost.

33-letni Britanec je pri Mercedesu vse od leta 2013, s to ekipo pa je osvojil tudi svoje tri od štirih naslovov svetovnega prvaka. Enega ima z McLarnom (2008). V tej sezoni svetovnega prvenstva F1 Hamilton ta čas za osem točk zaostaja za vodilnim Nemcem Sebastianom Vettlom.

