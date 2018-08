Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Sebastian Vettel je dobil prvo dejanje na VN-ju Belgije. Foto: EPA Dodaj v

Na prvem treningu v Spaju najhitrejši Vettel

24. avgust 2018 ob 14:03

Spa Francorchamps - MMC RTV SLO, STA

Nemški dirkač Ferrarija Sebastian Vettel je bil najhitrejši na uvodnem treningu pred nedeljsko dirko formule za VN Belgije v Spa Francorchampsu.

Drugouvrščeni v skupnem seštevku za naslov prvaka je za 0,151 sekunde ugnal Nizozemca Maxa Verstappna z Red Bullom, tretji pa je bil vodilni v seštevku za svetovno prvenstvo in branilec naslova Britanec Lewis Hamilton z Mercedesom. Po poletnem taboru tako pri Ferrariju kot pri Mercedesu najavljajo, da imajo izboljšane agregate.

Oba, Vettel in Hamilton, ta je na treningu zaostal 0,318 sekunde in tesno prehitel drugega voznika Ferrarija Finca Kimija Räikönena, se borita tudi za svoj peti naslov prvaka, pri čemer bolje kaže Britancu, ki ima 24 točk naskoka pred Nemcem. Lani je v Spa Francorschampsu slavil Hamilton pred Vettlom.

Medtem je Force India vsaj začasno rešila svoje težave in bo sezono končala z novim imenom. Kot so potrdili na Mednarodni avtomobilistični zvezi, je ekipa že pred VN-jem Belgije dobila dovoljenje, da spremeni ime v Racing Point Force India. Ekipa je poleti zamenjala lastnika in je trenutno v slabi finančni kondiciji.

Zaradi spremembe imena pa bodo ekipi odvzeli tudi 59 točk v moštvenem seštevku, ki jih je pod starim imenom osvojila v sezoni. Vodja ekipe Otmar Szafnauer je ob tem dodal: "S tem se je za nas začela nova era. Rešenih je tudi 400 delovnih mest."

Prvi prosti trening: 1. S. VETTEL Ferrari 1:44,358 2. M. VERSTAPPEN Red Bull +0,151 3. L. HAMILTON Mercedes 0,318 4. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 0,360 5. V. BOTTAS Mercedes 0,366 6. D. RICCIARDO Red Bull 1,200 7. E. OCON Force India 1,428 8. N. HÜLKENBERG Renault 1,593 9. S. PEREZ Force India 1,811 10. C. SAINZ Renault 1,852

T. J.