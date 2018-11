Nesreča Hülkenberga sprožila pomisleke o sistemu Halo

Charlie Whiting zanikal, da je Halo oviral dirkača

26. november 2018 ob 17:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nesreča dirkača Nica Hülkenberga na dirki formule 1 v Abu Dabiju je spet sprožila razprave o učinkovitosti varnostnega sistema Halo, ki so ga uvedli na začetku sezone.

Ta naj bi nudil dodatno zaščito dirkačeve glave ob nesrečah s prevračanjem, kakršno je doživel Nemec, a bi lahko tudi nekoliko oteževal izhod iz dirkalnika.

Po trku v uvodnem krogu dirke se je Hülkenberg namreč znašel v položaju, ko prevrnjenega dirkalnika ni mogel zapustiti, čeprav se je ta vnel. Iz posnetkov Hülkenbergove komunikacije je razvidno, da je zato prosil za hitro ukrepanje varnostnikov pri osvobajanju iz vozila. Ti so sprva pogasili požar, nato dirkalnik obrnili na kolesa, tako da ga je Nemec lahko sam zapustil.

V javnosti se je zato sprožilo vprašanje, ali je varnostni sistem Hülkenberga oviral. Vodstvo tekmovanja se je po poročanju britanskega časopisa The Guardian že odzvalo in pojasnilo, da je v nedeljo vse delovalo, kot je treba.

Že ob začetku letošnje sezone so se poleg zadržkov o spremenjeni obliki dirkalnikov zaradi sistema Halo v strokovni javnosti sprožile tudi polemike o tem, ali bi lahko ta oviral dirkače pri hitrem zapuščanju vozila. Zaščitni sistem je težek sedem kilogramov, dirkač pa mora dirkalnik po nesreči znati zapustiti v le sedmih sekundah.

Direktor za tekmovanja pri Mednarodni avtomobilistični zvezi Charlie Whiting je po poročanju Guardiana po nesreči v Abu Dabiju zanikal, da je sistem oviral Hülkenberga. Čeprav je trajalo nekaj časa, da so delavci ob progi Nemca osvobodili, je Whiting ocenil, da je bilo ukrepanje pravilno.

Dirkač je v času po trku varnostnikom sporočil, da ni poškodovan, a hkrati prosil za hitro ukrepanje zaradi požara, ki se je vnel. "Spravite me ven – prišlo je do požara," je dejal po radiu in dodal: "Sem nepoškodovan, a tu visim kot krava. Spravite me iz vozila."

Delavci ob progi so ravnali pravilno, da so sprva pogasili ogenj in obrnili dirkalnik, je ocenil Whiting. "Vedeli smo, da je nepoškodovan, tako da v tem smislu ni bilo skrbi ... Tako je pravilno ukrepanje v tem primeru, da se dirkalnik previdno postavi na kolesa. Ko se je to zgodilo, ga je lahko sam zapustil. Kar sem videl, je bilo vse zelo nadzorovano in tudi naš zdravstveni nadzornik je bil zadovoljen z ravnanjem."

Po dogodku tudi Hülkenberg ni znal povedati, ali ga je sistem Halo dejansko oviral pri tem, da bi lahko sam zlezel iz dirkalnika, ko je bil ta še prevrnjen. "Ne vem, ali me je sistem Halo zaustavil ali ne. Tako ali tako nisem imel veliko prostora na desni. Zato sem počakal, da ukrepajo varnostniki, kar so tudi zelo hitro storili in me spravili iz dirkalnika," je dejal po poročanju časopisa.

