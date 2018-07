Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Mick Schumacher se veseli prve zmage v formuli 3. Foto: EPA Michael Schumacher se je leta 2013 huje poškodoval med smučanjem nad Meribelom v Franciji. Foto: EPA Dodaj v

Po očetovih stopinjah – prva zmaga za Schumacherja mlajšega

Formula 3 odskočna deska za številne mojstre volana

30. julij 2018 ob 19:34

Po 26 letih se družina Schumacher spet veseli zmage na znamenitem belgijskem dirkališču Spa-Francorchamps.

Leta 1992 je Michael Schumacher na tem prizorišču slavil svojo prvo zmago v formuli ena, leta 2018 pa njegov sin proslavlja zmago v formuli 3.

19-letni Mick je v 45. poskusu le zmagal. "Videti je, da je Spa dobro mesto za Schumacherjeve," je povedal najstnik, dodal pa je, da ima v genih to, da se bori do konca. Dirkač ekipe Prema Racing je začel s šestega mesta, 100 metrov pred ciljem pa je prehitel konkurenco.

Mick je v formuli tri začel tekmovati lani, večkrat se je povzpel na tretje mesto, tokrat pa je osvojil sam vrh.

Michael Schumacher je imel zelo rad to prizorišče, imenoval ga je za svojo dnevno sobo, tam pa je slavil šestkrat.

Formula 3 je bila odskočna deska za številne mojstre volana pred prestopom v elitno tekmovanje. Med številnimi dirkači, ki so najprej zablesteli v formuli tri, pozneje pa še v formuli ena, so njegov oče Michael, Sebastian Vettel, Ayrton Senna in Lewis Hamilton.

