Prvi dan Singapurja "kraljeval" Ricciardo

Dirka v nedeljo ob 14.00 po srednjeevropskem času

15. september 2017 ob 17:27

Marina Bay - MMC RTV SLO, STA

Avstralec Daniel Ricciardo (Red Bull) je bil najhitrejši na obeh petkovih prostih treningih pred nedeljsko dirko voznikov formule ena za VN Singapurja v Marina Bayju.

Ricciardo je najboljši čas, celo rekord dirkališča - 1:40,852, postavil na popoldanskem oziroma večernem treningu, ko je slavil pred moštvenim kolegom Nizozemcem Maxom Verstappnom, medtem ko je bil tretji Britanec Lewis Hamilton, vodilni v svetovnem prvenstvu.

Nemec Sebastian Vettel, ki za Hamiltonom zaostaja tri točke, je bil na večernem treningu šele enajsti, medtem ko je prvega oziroma popoldanskega končal na drugem mestu, za Ricciardom. Hamilton je bil četrti, tretje mesto pa je pripadlo Verstappnu.

14. dirka, od skupaj 20, bo v nedeljo ob 14.00 po srednjeevropskem času.

McLaren bo Hondine motorje zamenjal z Renaultovimi

Britanska ekipa formule 1 McLaren bo po letošnji sezoni prenehala sodelovanje z japonskim koncernom Honda, ki je Britancem dobavljal motorje za dirkalnike. Nov partner bo francoski proizvajalec avtomobilov Renault. Ta bo od nove sezone dobavitelj motorjev. McLaren in Renault sta sklenila sodelovanje, ki se nanaša na naslednje tri sezone, in sicer sezone 2018, 2019 in 2020. Ker bo Renault po novem sodeloval z McLarnom, se bo ob koncu sezone samodejno prekinilo sodelovanje z ekipo Toro Rosso, ki se bo v novi sezoni tako moral zadovoljiti z motorji japonskega proizvajalca Honda.

FORMULA ENA SVETOVNO PRVENSTVO VN SINGAPURJA, Marina Bay Drugi trening: 1. D. RICCIARDO Red Bull 1:40,852 2. M. VERSTAPPEN Red Bull +0,556 3. L. HAMILTON Mercedes 0,703 4. V. BOTTAS Mercedes 1,252 5. N. HÜLKENBERG Renault 1,596 6. S. VANDOORNE McLaren 1,649 7. F. ALONSO McLaren 1,936 8. S. PEREZ Force India 1,974 9. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 1,983 10. E. OCON Force India 2,202

Prvi trening: 1. D. RICCIARDO Red Bull 1:42,489 2. S. VETTEL Ferrari +0,109 3. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,121 4. L. HAMILTON Mercedes 0,415 5. S. PEREZ Force India 0,934 6. V. BOTTAS Mercedes 0,945 7. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 1,245 8. F. ALONSO McLaren 1,270 9. N. HÜLKENBERG Renault 1,612 10. D. KVJAT Toro Rosso 1,713

A. V.