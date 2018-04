Ricciardo izkoristil prihod varnostnega avtomobila

Vettel z najboljšega štartnega položaja padel na osmo mesto

15. april 2018 ob 07:37,

zadnji poseg: 15. april 2018 ob 09:49

Šanghaj - MMC RTV SLO

Dirka formule ena za VN Kitajske se je začela kot uspavanka, prihod varnostnega avtomobila pa je premešal karte, prvič v sezoni je zmagal Daniel Ricciardo.

Voznik Red Bulla je vse premagal za skoraj deset sekund. Drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas (Mercedes), stopničke pa je ujel še Kimi Räikkönen (Ferrari). Neposrečeno dirko je imel vodilni v prvenstvu Sebastian Vettel (Ferrari), ki je osvojil osmo mesto.

Na štartu je torej Vettel unovčil najboljši štartni položaj. Na drugo mesto je skočil Bottas, na tretje pa Max Verstappen (Red Bull), ki je pridobil dve mesti. Slabše je začel Räikkönen, ki je v prvem zavoju napadal Vettla, na koncu pa je padel na četrto mesto. Lewis Hamilton je prvi krog končal tik za njim.

Bottas pri menjavi gum prehitel Vettla

Uvodna akcija je bila tudi vse, kar smo v boju za najvišja mesta videli v prvih 18 krogih, ko je v bokse zavil Verstappen, kmalu pa sta mu sledila tudi oba Mercedesa, za njim pa še Vettel, ki pa se je vrnil za Bottasom. Finec je imel pred menjavami pnevmatik tri sekunde in pol zaostanka, ki pa jih je izničil. Vodstvo je podedoval Räikkönen, ki pa je bil edini med najboljšimi, ki ni zavil v bokse. Njegove gume so kmalu postale vse slabše, tako sta v 27. krogu mimo skočila Bottas in Vettel, Räikkönen pa je kmalu zatem vendarle zavil v bokse in padel na šesto mesto.

Varnostni avto izničil razlike ...

V 32. krogu je na progo zapeljal varnostni avto, ki je izničil vse razlike in zakuhal precej akcije. Prihod varnostnega avtomobila sta izkoristila oba Red Bulla, ki sta tako hitro zavila v bokse. Bila sta edina med najboljšimi s strategijo dveh postankov in tako pridobila nekaj dragocenih sekund. Štiri kroge pozneje se je dirka nadaljevala, Bottas je brez težav ohranil vodstvo, za njim pa so se razvrstili Vettel, Hamilton, Verstappen in Ricciardo.

... in pripravil precej sprememb

Sledili so fantastični krogi Ricciarda, ki je na svežih gumah najprej prehitel Verstappna (izkoristil je neuspešen Nizozemčev napad na Hamiltona), nato pa še oba štirikratna svetovna prvaka, s čimer je skočil na drugo mesto. V 44. krogu je Verstappen napadel Vettla, oba sta se zavrtela in izgubila nekaj sekund. Verstappen je padel na peto mesto, Vettel pa na sedmega. Komisarji so ocenili, da je bil za nesrečo kriv mlajši od obeh, Verstappen je bil tako kaznovan s pribitkom desetih sekund. Krog pozneje je Ricciardu uspel odločilni napad na Bottasa, s čimer je prevzel vodstvo in ga do cilja le še oplemenitil.

Izkoristil poznejša zaviranja

"Tale zmaga je res nepričakovana. Bilo je noro, vse se je zgodilo hitro. Ko je prišel varnostni avtomobil na progo, so me poklicali v bokse. Vse se je zgodilo tako hitro," je bil navdušen Ricciardo, ki pa je o svojih prehitevalnih manevrih povedal: "Imel sem mehke gume, vedel sem, kaj moram narediti na zaviranjih. Vesel sem, da mi je uspelo."

Razlika na vrhu zdaj le devet točk

Vettel je imel zaradi trka nemalo težav s svojim vozilom, tako ga je ob koncu prehitel še Fernando Alonso. Nemec je kljub vsemu v skupnem seštevku zadržal devet točk prednosti pred Hamiltonom. Naslednjo dirko bo čez dva tedna gostil Baku.

VN Kitajske, izidi: 1. D. RICCIARDO Red Bull 1:35,785 2. V. BOTTAS Mercedes +8,894 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 9,637 4. L. HAMILTON Mercedes 16,985 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 20,436 6. N. HÜLKENBERG Renault 21,052 7. F. ALONSO McLaren 30,639 8. S. VETTEL Ferrari 35,286 9. C. SAINZ Renault 35,763 10. K. MAGNUSSEN Haas 39,594 Dirkači: 1. S. VETTEL Ferrari 54 2. L. HAMILTON Mercedes 45 3. V. BOTTAS Mercedes 40 4. D. RICCIARDO Red Bull 37 5. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 30 6. F. ALONSO McLaren 22 7. N. HÜLKENBERG Renault 22 8. M. VERSTAPPEN Red Bull 18 9. P. GASLY Toro Rosso 12 10. K. MAGNUSSEN Haas 11 Moštva: 1. MERCEDES 85 5. RENAULT 25 2. FERRARI 84 6. TORO ROSSO 12 3. RED BULL 57 7. HAAS 11 4. McLAREN 28 8. SAUBER 2

S. J.