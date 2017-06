Poudarki Dirka za VN Azerbajdžana v nedeljo ob 15. uri Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 9 glasov Ocenite to novico! Lewis Hamilton je v zadnjem poskusu tretjega dela kvalifikacij odpeljal najhitrejši krog in si pridirkal 66. 'pole' v karieri. Foto: Reuters Krog je postajal vse boljši in boljši. Trenutno sem v ekstazi, zelo srečen. Tako morajo kvalifikacije tudi potekati. Vse se je izšlo, ko je bilo najpomembneje, in za to se moram zahvaliti ekipi. Lewis Hamilton Daniel Ricciardo je v tretjem delu kvalifikacij trčil v zaščitno ogrado in poskrbel za krajšo prekinitev. Foto: EPA Kimi Räikkönen je v boju za štartna mesta premagal moštvenega kolega, in vodilnega v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo v kraljici motošporta, Sebastiana Vettla. Foto: Reuters Sorodne novice Petkova treninga v Bakuju dobil Verstappen Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Bakuju mercedesa iz prve vrste, Hamiltonu 66. "pole"

Na tretjem prostem treningu najhitrejši Bottas

24. junij 2017 ob 15:02,

zadnji poseg: 24. junij 2017 ob 16:45

Baku - MMC RTV SLO

Lewis Hamilton je dobil kvalifikacije pred nedeljsko krstno dirko formule ena za VN Azerbajdžana. V Bakuju je v zadnjem poskusu prehitel moštvenega kolega Valtterija Bottasa.

Finca je premagal za slabe pol sekunde, iz druge štartne vrste bosta nedeljsko dirko začela ferrarija, Kimi Räikkönen in Sebastian Vettel.

Težave dirkačev pri zaviranju

Prvi del kvalifikacij je najbolje odpeljal Hamilton, ki je postavil najhitrejši čas (1:41,983), bil je za dobre pol sekunde hitrejši od drugouvrščenega Verstappna. izpadli so Fernando Alonso, Romain Grosjean, Marcus Ericsson, Stoffel Vandoorne in Jolyon Palmer, ki je ostal celo brez časa. Dirkači so sicer imeli veliko težav pri zaviranju z blokiranimi gumami, veliko jih je zavilo v izletno cono po drugem zavoju. V drugem delu kvalifikacij so nato izpadli še Daniil Kvjat, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg in Pascal Wehrlein. V drugem delu kvalifikacij so nato izpadli še Daniil Kvjat, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg in Pascal Wehrlein.

Ricciardo trčil v zaščitno ogrado

Zadnji del kvalifikacij je bil prekinjen z rdečo zastavo, potem ko je Daniel Ricciardo ob izhodu iz šestega zavoja izgubil nadzor nad zadnjim delom svojega red bulla in priletel v zaščitno ogrado. Do konca kvalifikacij je ostalo še 3 minute in 33 sekund, najhitrejši čas je držal Bottas (1:41,274). Po krajši prekinitvi so se kvalifikacije nadaljevale, Hamilton je napadel čas moštvenega kolega in ob koncu kvalifikacij po zaslugi izjemno hitro odpeljanega drugega sektorja tudi osvojil 'pole', svojega 66. v karieri.

Hamilton: Trenutno sem v ekstazi

"Krog je postajal vse boljši in boljši. Trenutno sem v ekstazi, zelo srečen. Tako morajo kvalifikacije tudi potekati. Vse se je izšlo, ko je bilo najpomembneje, in za to se moram zahvaliti ekipi," je takoj po koncu kvalifikacij dejal Britanec, ki bo v nedeljo lovil 57. zmago. Moštveni kolega Bottas je bil malce manj navdušen. "Seveda sem nekoliko razočaran, a Lewis je odpeljal izjemen krog. Tudi drugo mesto na koncu ni tako slabo," je dejal.

Räikkönen: Na dirki ne bi smelo biti težav

Tretjeuvrščeni Räikkönen je poudaril, da so razplet kvalifikacij krojile predvsem gume. "Na tem dirkališču je pomembno imeti gume na pravi temperaturi. Danes je bilo to precej težje doseči, kot na prostih treningih. Na dirki je precej drugače, zato mislim, da tu ne bi smelo biti težav," je bil kratek in jedrnat Finec, zadnji svetovni prvak s Ferrarijem.

Dirka za VN Azerbajdžana se bo na uličnem dirkališču v Bakuju začela v nedeljo ob 15. uri. Zadnjo dirko na tem prizorišču, lanska VN Evrope, je dobil Nico Rosberg pred Vettlom in Perezom.

Dirka za VN Azerbajdžana, Baku

Kvalifikcije/št. mesta: 1. L. HAMILTON Merc. 1:40,593 2. V. BOTTAS Mercedes +0,434 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 1,100 4. S. VETTEL Ferrari 1,248 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 1,286 6. S. PEREZ F. India 1,518 7. E. OCON F. India 1,593 8. L. STROLL Williams 2,160 9. F. MASSA Williams 2,205 10. D. RICCIARDO Red Bull 2,821 11. D. KVJAT T. Rosso 12. C. SAINZ T. Rosso 13. K. MAGNUSSEN Haas 14. N. HÜLKENBERG Renault 15. P. WEHRLEIN Sauber 16. F. ALONSO McLaren 17. R. GROSJEAN Haas 18. M. ERICSSON Sauber 19. S. VANDOORNE McLaren 20. J. PALMER Renault

Mitja Lisjak