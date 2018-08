Vettel z dopusta do zmage v Spa-Francorchampsu

Sebastian Vettel je v Spa-Francorchampsu dosegel peto zmago sezone in prvo po dirki za VN Velike Britanije v Silverstonu. To je bila zanj sicer 52. zmaga v karieri, s čimer se je na večni lestvici zavihtel pred legendarnega Alaina Prosta (51 zmag). Več sta jih dosegla le Michael Schumacher (91) in Lewis Hamilton (67). Foto: Reuters