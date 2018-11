Alpska liga: Derbi Olimpija – Jesenice 1:0 (Mušič 3.)

Železarji lovijo prvo zmago na derbijih v tej sezoni

25. november 2018 ob 16:30,

zadnji poseg: 25. november 2018 ob 17:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

SŽ Olimpija in Sij Acroni Jesenice bosta v Tivoliju odigrala drugi letošnji derbi v Alpski ligi. Zmaji v domači dvorani večnih tekmecev niso ugnali že vse od 11. aprila 2016.

Olimpija je ekspresno povedla v 3. minuti, ko sta Gal Koren in Aleš Mušič z dvojno podajo kot v učbeniku izigrala jeseniško obrambo, kapetan zmajev pa je iz bližine zlahko zatresel za 1:0.

Vse tri letošnje medsebojne tekme je dobila Olimpija (na Poletni ligi na Bledu z 2:0, v finalu Pokala Slovenije v Kranju z 2:1 in 27. oktobra v Podmežakli s 4:0).

Ko je bil na sporedu prvi derbi v Alpski ligi, je bila krivulja uspehov bolj v prid zeleno-belih, ki so med 23. septembrom in 30. oktobrom nanizali devet zaporednih zmag. Pred drugim obračunom je položaj drugačen. Ljubljančani so izgubili štiri od zadnjih petih tekem, a vzpon vendarle napovedali z uspehom proti Feldkirchu prejšnjo nedeljo. Jeseničani so se po krizi konec oktobra pobrali.

Zmaji so bolj spočiti, saj so zadnjo tekmo igrali pred enim tednom, medtem ko so Jeseničani v soboto igrali v Kitzbühelu in po podaljšku izgubili s 3:4.

18. krog, danes ob 17.30:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE 1:0 (-:-, -:-, -:-)

Mušič 3.

Že odigrano:

BREGENZERWALD - FASSA 6:2

KAC MLADI - RITTEN 3:6

PUSTERTAL - SALZBURG MLADI 5:2

VIPITENO - LUSTENAU 2:1

MILANO - KITZBÜHEL 6:3

CORTINA - ZELL AM SEE 1:2

GARDENA - FELDKIRCH 1:4

Lestvica: PUSTERTAL 17 16 1 0 0 50 LUSTENAU 18 12 0 2 4 38 FELDKIRCH 19 11 1 2 5 37 SALZBURG MLADI 18 10 2 1 5 35 --------------------------------------- SŽ OLIMPIJA 17 11 0 0 6 33 ASIAGO 15 9 2 2 2 33 VIPITENO 16 8 3 1 4 31 SIJ ACRONI JESENICE 17 9 1 2 5 31 RITTEN SPORT 15 10 0 0 5 30 GARDENA 18 7 1 1 9 24 ZELL AM SEE 18 5 3 2 8 23 CORTINA 17 5 2 2 8 21 --------------------------------------- KITZBUHEL 17 5 2 1 9 20 BREGENZERWALD 19 3 1 3 12 14 MILANO 17 3 0 2 12 11 FASSA 15 1 1 0 13 5 KAC MLADI 19 0 1 0 18 2

A. G., To. G.