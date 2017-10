Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Markus Piispanen je v uvodne četrt ure dvakrat matiral Roberta Kristana. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Alpska liga: Sij Acroni Jesenice - SŽ Olimpija 3:1

V finalu pokala zmaga železarjev s 3:0

14. oktober 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 14. oktober 2017 ob 19:05

Jesenice - MMC RTV SLO

V Podmežakli poteka prvi letošnji derbi za točke v Alpski ligi in državnem prvenstvu. Sij Acroni Jesenice gostijo SŽ Olimpijo.

Pred dobrim mesecem dni sta se ekipi že srečali v finalu Pokala Slovenije. Takrat so železarji zmagali s 3:0 in tudi tokrat so v vlogi favorita. V vratih blesti Clarke Saunders, zelo pa je razigran tudi Luka Kalan, ki je dosegel šest golov in prispeval tudi šest podaj.

V Alpski ligi so nanizali kar sedem zaporednih zmag in z novimi tremi točkami bi se zavihteli na vrh lestvice.

Ljubljančani so zelo slabo začeli novo sezono, izgubili so proti Rittnerju (0:2) in v Kitzbühlu kar z 0:5, nato pa dobili sedem izmed naslednjih osmih tekem ter se prebili na tretje mesto.

Prvi plošček je vrgel kanuist Benjamin Savšek, ki je pred 14 dnevi v Pauju osvojil naslov svetovnega prvaka v slalomu na divjih vodah.

10. krog, danes ob 18.00:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

3:1 (2:1, -:-, -:-)

Piispanen 4., 13., Brus 29.; Kralj 13.



FELDKIRCH - PUSTERTAL



ZELL AM SEE - STERZING



BREGENZERWALD - GARDENA



FASSA - NEUMARKT



ASIAGO - KAC MLADI



CORTINA - LUSTENAU

Lestvica: * x RITTNER 9 7 1 0 1 23 SIJ ACRONI JESENICE 8 6 1 1 0 21 SŽ OLIMPIJA 10 6 1 1 2 21 ASIAGO 7 5 1 1 0 18 STERZING 8 5 1 0 2 17 ZELL AM SEE 9 5 1 0 3 17 CORTINA 9 4 2 0 3 16 FELDKIRCH 7 4 0 1 2 13 BREGENZERWALD 9 3 1 1 4 12 PUSTERTAL 8 3 0 2 3 11 KITZBÜHEL 8 3 0 2 3 11 FASSA 8 3 1 0 4 11 SALZBURG MLADI 8 2 0 0 6 6 LUSTENAU 7 1 1 1 4 6 GARDENA 8 2 0 0 6 6 NEUMARKT 8 0 0 1 7 1 KAC MLADI 9 0 0 0 9 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G.