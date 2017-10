Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Markus Piispanen je v uvodne četrt ure dvakrat matiral Roberta Kristana. Foto: www.alesfevzer.com Matic Kralj je dvakrat zatresel mrežo železarjev. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Alpska liga: Sij Acroni Jesenice - SŽ Olimpija 3:3

V finalu pokala zmaga železarjev s 3:0

14. oktober 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 14. oktober 2017 ob 19:16

Jesenice - MMC RTV SLO

V Podmežakli poteka prvi letošnji derbi za točke v Alpski ligi in državnem prvenstvu. Sij Acroni Jesenice gostijo SŽ Olimpijo.

Pred dobrim mesecem dni sta se ekipi že srečali v finalu Pokala Slovenije. Takrat so železarji zmagali s 3:0 in tudi tokrat so v vlogi favorita. Prvi plošček je vrgel kanuist Benjamin Savšek, ki je pred 14 dnevi v Pauju osvojil naslov svetovnega prvaka v slalomu na divjih vodah.

Piispanen zelo iznajdljiv pred vrati

Gostitelji so povedli v 4. minuti, ko je Markus Piispanen po podaji Luke Kalana z desne strani presenetil Roberta Kristana. Obrambi nista bili boljši del moštev, priložnosti so se vrstile. Vratar Clarke Saunders je nekajkrat sijajno posredoval in preprečil izenačenje, ko je na kazenski klopi sedel Luka Bašič.

V 13. minuti je Kalan izza vrat lepo našel Piispanena, ki se je odlično znašel in ukanil Kristana. Čuvaj mreže Olimpije ni najbolje posredoval ob bližnji vratnici. Gostje niso bili šokirani, saj je Matic Kralj le 42 sekund zatem znižal po protinapadu in natančni podaji Andreja Hebarja.

Zmaji odlični ob prednosti igralca več

V 29. minuti je Nejc Stojan streljal z modre črte, Miha Brus pa je lepo podstavil palico pred vrati in Jeseničani so povedli s 3:1. Olimpija se je vrnila v igro v 33. minuti, ko je imela igralca več. Izključen je bil Tadej Čimžar, Kralj pa je z bližine poslal plošček v mrežo. Kmalu zatem je moral na kazensko klop še Gašper Glavič, po 28 sekundah "power palya" je z močnim strelom z modre črte izenačil Maks Selan.

10. krog, danes ob 18.00:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

3:3 (2:1, 1:2, -:-)

Piispanen 4., 13., Brus 29.; Kralj 13., 33., Selan 35.



FELDKIRCH - PUSTERTAL



ZELL AM SEE - STERZING



BREGENZERWALD - GARDENA



FASSA - NEUMARKT



ASIAGO - KAC MLADI



CORTINA - LUSTENAU

Lestvica: * x RITTNER 9 7 1 0 1 23 SIJ ACRONI JESENICE 8 6 1 1 0 21 SŽ OLIMPIJA 10 6 1 1 2 21 ASIAGO 7 5 1 1 0 18 STERZING 8 5 1 0 2 17 ZELL AM SEE 9 5 1 0 3 17 CORTINA 9 4 2 0 3 16 FELDKIRCH 7 4 0 1 2 13 BREGENZERWALD 9 3 1 1 4 12 PUSTERTAL 8 3 0 2 3 11 KITZBÜHEL 8 3 0 2 3 11 FASSA 8 3 1 0 4 11 SALZBURG MLADI 8 2 0 0 6 6 LUSTENAU 7 1 1 1 4 6 GARDENA 8 2 0 0 6 6 NEUMARKT 8 0 0 1 7 1 KAC MLADI 9 0 0 0 9 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G.