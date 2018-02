Anže Kopitar zabil 20. gol v sezoni

Calgary prekinil niz šestih porazov

4. februar 2018 ob 07:56

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so dobro reagirali po visokem porazu v Nashvillu (0:5), saj so še bolj napolnili mrežo Arizone (6:0).

Anže Kopitar, Dustin Brown, Adrian Kempe in Alex Iafallo so dosegli po gol in podajo, Jake Muzzin je zabil ob igralcu več, Trevor Lewis pa z igralcem manj. Za Kopitarja je bil to 20. gol v sezoni, lani jih je dosegel 12.

Trener Kraljev John Stevens je po tekmi izpostavil prav Kopitarja: "Mislim, da je bil danes Kopitar res izjemen, njegov celotni napad je deloval kot ura. Vodil je našo ekipo. Tudi napad Dustina Browna se je izkazal. Seveda pa tudi obramba, ni bilo lahko na prejšnji tekmi, ko smo prejeli pet golov, zato je tokratna ničla še toliko pomembnejša."

Svoje je dodal še Darcy Kuemper, ki je ustavil 27 strelov in s tem desetič v karieri zaklenil vrata.

Calgary je v podaljšku premagal Chicago s 4:3. Tekmo je po 59 sekundah dodatka odločil Sean Monahan. Flamsi so tako prekinili niz šestih porazov.

Liga NHL, tekme 3. februarja:

LOS ANGELES - ARIZONA 6:0

Iafallo 8., Lewis 23., Kempe 26., Muzzin 39. (Kopitar), Kopitar 47., Brown 57.

MONTREAL - ANAHEIM 5:2

PHILADELPHIA - OTTAWA ** 3:4

BOSTON - TORONTO 4:1

BUFFALO - ST. LOUIS 0:1

FLORIDA - DETROIT 3:2

NEW JERSEY - PITTSBURGH 3:1

NY ISLANDERS - COLUMBUS 4:3

WINNIPEG - COLORADO 3:0

NASHVILLE - NY RANGERS 5:2

DALLAS - MINNESOTA 6:1

CALGARY - CHICAGO * 4:3

VANCOUVER - TAMPA BAY 2:4

* - podaljšek; ** - kazenski streli

Tekme 4. februarja:

WASHINGTON - VEGAS

MONTREAL - OTTAWA

CAROLINA - SAN JOSE

Vzhod: T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 52 36 13 3 75 BOSTON BRUINS 50 31 11 8 70 WASHINGTON CAPITALS 51 30 16 5 65 TORONTO MAPLE LEAFS 54 30 19 5 65 NEW JERSEY DEVILS 51 27 16 8 62 PITTSBURGH PENGUINS 54 29 22 3 61 COLUMBUS BLUE JACKETS 52 27 21 4 58 PHILADELPHIA FLYERS 52 24 19 9 57 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 53 26 22 5 57 CAROLINA HURRICANES 52 24 20 8 56 NEW YORK RANGERS 52 25 22 5 55 FLORIDA PANTHERS 50 22 22 6 50 DETROIT RED WINGS 51 21 22 8 50 MONTREAL CANADIENS 52 21 25 6 48 OTTAWA SENATORS 50 17 24 9 43 BUFFALO SABRES 52 14 29 9 37 Zahod: T Z P PK To VEGAS GOLDEN KNIGHTS 51 34 13 4 72 WINNIPEG JETS 53 31 13 9 71 NASHVILLE PREDATORS 50 31 12 7 69 ST. LOUIS BLUES 54 32 19 3 67 DALLAS STARS 53 30 19 4 64 SAN JOSE SHARKS 51 27 16 8 62 LOS ANGELES KINGS 52 28 19 5 61 MINNESOTA WILD 52 28 19 5 61 ------------------------------------- COLORADO AVALANCHE 51 28 19 4 60 CALGARY FLAMES 52 26 18 8 60 ANAHEIM DUCKS 53 25 18 10 60 CHICAGO BLACKHAWKS 52 24 20 8 56 EDMONTON OILERS 50 22 24 4 48 VANCOUVER CANUCKS 52 21 25 6 48 ARIZONA COYOTES 52 12 31 9 33

S. J.