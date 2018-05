Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dave Lewis se je po štirih letih poslovil od klopi Belorusije. Foto: Reuters Dodaj v

Belorusi zamenjali selektorja kar med prvenstvom

Kanadčana Lewisa nasledil Rus Puškov

8. maj 2018 ob 13:18

Köbenhavn - MMC RTV SLO

Vodstvo beloruske hokejske zveze se je po slabem začetku svetovnega prvenstva elitne divizije na Danskem odločilo za menjavo selektorja.

Kanadčana Dava Lewisa je že zamenjal dosedanji pomočnik, Rus Sergej Puškov, ki bo ekipo prvič vodil v sredo na tekmi proti Švici.

Do prekinitve pogodbe je prišlo sporazumno, so v izjavi za javnost zapisali Belorusi in dodali, da Lewis verjame, da bo sprememba pozitivno vplivala na igralce, zato se je tudi odločil za odhod. Na klopi Belorusije je bil od leta 2014.

Belorusi so na Danskem v prvih treh krogih doživeli tri visoke poraze. S 5:0 so bili boljši branilci naslova Švedi, s 6:2 Francozi in v ponedeljek s 6:0 še Rusi.

Belorusi se bodo skušali zadnjega mesta, ki vodi v drugo skupino svetovnega hokeja, otresti na obračunih z Avstrijo in Slovaško.

SVETOVNO PRVENSTVO ELITNE DIVIZIJE

SKUPINA A, Köbenhavn



3. krog:

BELORUSIJA - RUSIJA

0:6 (0:1, 0:3, 0:2)

Dacjuk 6., 40., Šalunov 26., Kablukov 30., Mamin 46., Kaprizov 48.



ŠVEDSKA - FRANCIJA

4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Rakell 1., Backlund 6., Ekman Larsson 28., Pettersson 56.



Torek ob 16.15:

AVSTRIJA - SLOVAŠKA

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)



Ob 20.15:

ČEŠKA - ŠVICA

Lestvica: * x RUSIJA 3 3 0 0 0 9 ŠVEDSKA 3 3 0 0 0 9 ŠVICA 2 1 1 0 0 5 FRANCIJA 3 1 0 0 2 3 -------------------------------------- ČEŠKA 2 0 1 0 1 2 SLOVAŠKA 2 0 0 1 1 1 AVSTRIJA 2 0 0 1 1 1 BELORUSIJA 3 0 0 0 3 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

