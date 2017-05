Bettman: Ne proti OI, smo proti prekinitvi sezone Lige NHL

Nekateri igralci napovedali udeležbo v Pjongčangu

30. maj 2017 ob 22:35

New York - MMC RTV SLO/STA

Komisar hokejske Lige NHL Gary Bettman je pred začetkom finala lige poudaril, da ni nobene možnosti za prekinitev lige v času olimpijskih iger leta 2018 v Pjongčangu.

Vztrajal je, da so s tem praktično zaprta vrata za nastop igralcev iz NHL na OI 2018. Bettman je s tem zanikal nedavna namigovanja predsednika Mednarodne hokejske zveze (IIHF) Reneja Fasela, da so dogovori med NHL in IIHF še mogoči.

Dogovor ni več mogoč

"Vem, da so bili različni komentarji tako od Reneja Fasela kot od predstavnikov igralcev, češ da je dogovor še mogoč. Ampak ni in nikoli ni bil. Upam, da je to dovolj jasen odgovor," je dejal Bettman.

NHL je pred časom poudaril, da ne bo prekinil sezone zaradi OI 2018, kar pomeni, da največji zvezdniki NHL ne bodo igrali februarja v Pjongčangu. Ta odločitev je razjezila tako IIHF kot združenje igralcev NHL. Zaradi tega so nekateri igralci iz NHL kljub odločitvi vodstva lige dejali, da bodo vseeno nastopili na olimpijskih igrah. Bettman je NHL branil s tem, da liga ni proti OI: "Nismo proti OI, smo proti prekinitvi sezone."

Hokejska Liga NHL se je prekinila med zadnjimi petimi olimpijskimi igrami, to je od leta 1998 naprej.

A. V.