Čistka pri KAC-u - tudi Robar ostal brez pogodbe

Bolzano izločil Celovačane s 4:2 v zmagah

22. marec 2018 ob 19:18

Celovec - MMC RTV SLO

V torek so hokejisti KAC-a izpadli iz končnice Lige Ebel. S 4:2 v zmagah je bil boljši Bolzano, ki se je skozi šivankino uho prebil med osmerico.

Korošci so pretrgali pogodbo s peterico igralcev, med njimi pa je bil tudi Robar. Pretrgali so tudi sodelovanje s tujci Nickom St. Pierrom, Jonom Rheaultom in Julianom Talbotom, med domačimi igralci pa bo novo službo iskal reprezentant Marco Brucker.

Celovčani so v drugem delu Lige Ebel zasedli četrto mesto. Na izbiri tekmecev so tako igrali z edino preostalo ekipo. Nihče ni izbral osmouvrščenega Bolzana. V četrtfinalu je KAC vodil z 2:1 v zmagah, nato pa so Italijani nanizali tri zmage zapored (2:1 po podaljšku, 3:2 po podaljšku in 2:0).

Polfinale Lige Ebel se začenja v nedeljo. Dunaj se bo srečal z Bolzanom, Salzburgom pa z Linzem. Črna krila so v izjemno napeti seriji izločila Medveščak s 4:2 v zmagah, potem ko so "medvedi" vodili že z 2:0.

A. G.