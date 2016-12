Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nick Foligno je odločil tekmo proti Bostonu. Foto: Reuters David Krejči je takole poravnal izid na 3:3. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Columbus strl odpor Bostona za 13. zaporedno zmago

Winnipeg premagal Chicago

28. december 2016 ob 08:41

Columbus - MMC RTV SLO

Columbus Blue Jackets ostaja najbolj vroča ekipa v Ligi NHL. Gostitelji so s 4:3 premagali Boston in dosegli še 13. zaporedno zmago za ubranitev vodstva na lestvici.

Columbus je hitro prevzel pobudo na ledeni ploskvi in povedel s 3:0, med strelce so se vpisali Scott Hartnell, Seth Jones in Matt Calvert. Vseeno se Boston ni predal, do konca zadnje tretjine je zaostanek zmanjšal na -1. Najprej je v 12. minuti po podaji Davida Krejčija zadel David Backes, na 2:3 je zmanjšal Austin Czarnik. Ta je odbiti plošček iz neposredne bližine z leve strani strpal v mrežo.

Na 3:3 je v zaključku druge tretjine po strelu Rileyja Nasha iz bližine izenačil Krejči. Tekmo je v zadnji tretjini odločil Nick Foligno. Ta je v igri z igralcem več sprejel plošček ob levi vratnici Bostonovega gola in hladnokrvno premagal nemočnega Tuukko Raska za končnih 4:3.

Tekme 27. decembra:

NEW JERSEY - PITTSBURGH 2:5

NY ISLANDERS - WASHINGTON 4:3

NY RANGERS - OTTAWA 4:3

COLUMBUS - BOSTON 4:3

DETROIT - BUFFALO 3:4

NASHVILLE - MINNESOTA * 2:3

CHICAGO - WINNIPEG 1:3

COLORADO - CALGARY 3:6

ARIZONA - DALLAS 2:3

ANAHEIM - SAN JOSE * 2:3



* - po podaljšku

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 34 21 9 4 46 OTTAWA SENATORS 35 20 12 3 43 BOSTON BRUINS 37 18 15 4 40 TAMPA BAY LIGHTNING 35 17 15 3 37 FLORIDA PANTHERS 35 15 14 6 36 TORONTO MAPLE LEAFS 33 14 12 7 35 BUFFALO SABRES 34 13 13 8 34 DETROIT RED WINGS 35 15 16 4 34 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACK. 33 24 5 4 52 PITTSBURGH PENGUINS 36 23 8 5 51 NEW YORK RANGERS 37 24 12 1 49 WASHINGTON CAPITALS 33 20 9 4 44 PHILADELPHIA FLYERS 36 20 12 4 44 CAROLINA HURICANES 33 15 11 7 37 NEW YORK ISLANDERS 34 14 14 6 34 NEW JERSEY DEVILS 35 13 15 7 33

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS 37 22 10 5 49 MINNESOTA WILD 34 22 8 4 48 ST. LOUIS BLUES 35 18 12 5 41 DALLAS STARS 36 15 14 7 37 WINNIPEG JETS 37 17 17 3 37 NASHVILLE PREDATORS 34 15 13 6 36 COLORADO AVALANCHE 34 12 21 1 25 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 35 22 12 1 45 EDMONTON OILERS 36 18 12 6 42 ANAHEIM DUCKS 36 17 12 7 41 CALGARY FLAMES 37 19 16 2 40 LOS ANGELES KINGS 34 17 13 4 38 VANCOUVER CANUCKS 35 14 18 3 31 ARIZONA COYOTES 35 11 19 5 27

Tekme 28. decembra:

FLORIDA - TORONTO

PITTSBURGH - CAROLINA

TAMPA BAY - MONTREAL

ST. LOUIS - PHILADELPHIA

VANCOUVER - LOS ANGELES

M. L.