Derbi preobratov v zadnji minuti zaradi Rajsarja pripadel Olimpiji

Železarji lovijo prvo zmago na derbijih v tej sezoni

25. november 2018 ob 16:30,

zadnji poseg: 25. november 2018 ob 19:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po dveh letih in pol so Jesenice v Tivoliju doživele poraz, Olimpija pa je dobila tudi drugi večni derbi v Alpski ligi. Junak napete tekme je 53 sekund pred koncem postal Saša Rajsar, ki je pospravil odbitek za končnih 4:3.

Zmaji v domači dvorani večnih tekmecev niso predtem ugnali vse od 11. aprila 2016, a zdaj so presekali črni niz in dobili tudi četrti derbi sezone 2018/19, železarji pa še čakajo na najslajšo zmago.

Šolska akcija za vodstvo Ljubljančanov

Olimpija je ekspresno povedla v 3. minuti, ko sta Gal Koren in Aleš Mušič z dvojno podajo izigrala jeseniško obrambo, kapetan zeleno-belih pa je iz bližine zlahko zatresel za 1:0. Ljubljančani so sredi tekme podvojili prednost, ko je po seriji zapravljenih priložnosti končno zadel Gregor Koblar, ki je pri tem pometel pajčevino iz jeseniške mreže.

Po 0:2 Jeseničani do vodstva s 3:2

A Jeseničani so se prebudili in razleteli ter do konca 2. tretjine izenačili. Najprej je v 32. minuti Luka Klana ob igralcu manj izsilil in nato mojstrsko izkoristil kazenski strel. Nekaj trenutkov zatem je Kalan znova zatresel mrežo, a so sodniki gol razveljavili zaradi previsoke palice. Vendar to ni rešilo Olimpijne prednosti. V 37. minuti je ravno Kalan začel še mat v treh portezah, podajo je podaljšal Luka Bašič, hitri protinapad pa je premetano za izenačenje zaključil napadalec Miha Brus.

Na začetku zadnje tretjine je sledil šok za domače občinstvo: kapetan Jesenic Andrej Tavželj se je podal v prodor, pokrit ni bil in se odločil za strel, s katerim je matiral Žana Usa za 3:2. Po seriji "power-playjev" je prišlo drugo izenačenje na derbiju, Jeseničani so podarili plošček na sredini, kar je z natančnim strelom kaznoval kapetan Mušič.

Ljubljančani so pritiskali, Gorenjci pa popuščali in se zapletali pred lastnim golom. Ko se je začela zadnja minuta rednega dela, je Žan Jezovšek prišel do silovitega strela, a zgrešil vrata, plošček se je odbil od ograje, pred golom pa ga je v mrežo spretno pospravil Sašo Rajsar, vsega 53 sekund pred koncem derbiija.

Pretehtala svežina: Olimpija spočita, Jesenice igrale v Kitzbühlu

Vse tri letošnje medsebojne tekme je dobila Olimpija (na Poletni ligi na Bledu z 2:0, v finalu Pokala Slovenije v Kranju z 2:1 in 27. oktobra v Podmežakli s 4:0). Ko je bil na sporedu prvi derbi v Alpski ligi, je bila krivulja uspehov bolj v prid zeleno-belih, ki so med 23. septembrom in 30. oktobrom nanizali devet zaporednih zmag.

Pred drugim obračunom je položaj drugačen. Ljubljančani so izgubili štiri od zadnjih petih tekem, a vzpon vendarle napovedali z uspehom proti Feldkirchu prejšnjo nedeljo. Jeseničani so se po krizi konec oktobra pobrali. Zmaji so bili bolj spočiti, saj so zadnjo tekmo igrali pred enim tednom, medtem ko so Jeseničani v soboto igrali v Kitzbühelu in v podaljšku izgubili s 3:4.

18. krog:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

2.500; Mušič 3., 51., Koblar 30., Rajsar 60.; Kalan 32., Brus 37., Tavželj 43.

Že odigrano:

BREGENZERWALD - FASSA 6:2

KAC MLADI - RITTEN 3:6

PUSTERTAL - SALZBURG MLADI 5:2

VIPITENO - LUSTENAU 2:1

MILANO - KITZBÜHEL 6:3

CORTINA - ZELL AM SEE 1:2

GARDENA - FELDKIRCH 1:4

Lestvica: PUSTERTAL 17 16 1 0 0 50 LUSTENAU 18 12 0 2 4 38 FELDKIRCH 19 11 1 2 5 37 SALZBURG MLADI 18 10 2 1 5 35 --------------------------------------- SŽ OLIMPIJA 17 11 0 0 6 33 ASIAGO 15 9 2 2 2 33 VIPITENO 16 8 3 1 4 31 SIJ ACRONI JESENICE 17 9 1 2 5 31 RITTEN SPORT 15 10 0 0 5 30 GARDENA 18 7 1 1 9 24 ZELL AM SEE 18 5 3 2 8 23 CORTINA 17 5 2 2 8 21 --------------------------------------- KITZBUHEL 17 5 2 1 9 20 BREGENZERWALD 19 3 1 3 12 14 MILANO 17 3 0 2 12 11 FASSA 15 1 1 0 13 5 KAC MLADI 19 0 1 0 18 2

A. G., To. G.