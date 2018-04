Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 8 glasov Ocenite to novico! Jeseničani imajo danes prvo "zaključno žogo" za naslov prvaka. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

DP v hokeju, 3. tekma: Jesenice - Olimpija 3:4

Na Gorenjskem že hladijo penino

12. april 2018 ob 17:50,

zadnji poseg: 12. april 2018 ob 20:50

Jesenice - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic imajo priložnost, da danes pred domačimi navijači ubranijo naslov državnih prvakov. Dvoboj proti Olimpiji se je začel ob 19.00.

Trenutni izid je 3:4, pravkar spremljamo zadnjo tretjino.

Po prvi tretjini je bilo 1:0. Ob strelu z modre črte je z igralcem več zadel Andrej Tavželj. Podajalec je bil Gašper Glavič.

V drugi tretjini je Olimpiji uspel hiter preobrat, Gal Koren je bil z zadetkoma v 25. in 26. minuti glavni režiser. Luka Zorko je v 32. minuti po protinapadu vodstvo povišal na 1:3. Železarji so se pravočasno pobrali, Miha Logar je z izjemno akcijo ob izteku 34. minuti znižal zaostanek.

Na današnji dan pred enim letom so železarji postali prvaki in osvojili 11. zvezdico v samostojni Sloveniji, potem ko so Olimpijo ugnali s 3:0 v zmagah. Danes imajo priložnost, da zgodbo ponovijo.

Hokej, finale državnega prvenstva, tretja tekma

Danes ob 19.00:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA (v zmagah 2:0)

3:4 (1:0, 1:3, -:-)

Tavželj 14., Logar 34.; Koren 25., 26., Zorko 32.



Druga tekma:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE

3:5 (1:1, 1:1, 1:3)



Prva tekma:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

T. O.