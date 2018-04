Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 8 glasov Ocenite to novico! V lanskem finalu državnega prvenstva so Jeseničani naslov slavili s 3:0 v zmagah in ne bi bilo presenečenje, če bo tudi tokrat tako. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Železarji že dolgo niso bili tako favorizirani kot tokrat

Nocoj prva tekma finala DP-ja v hokeju

7. april 2018 ob 10:12

Jesenice - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Začenja se finalna serija hokejskega državnega prvenstva med SIJ-em Acronijem Jesenicami in SŽ-jem Olimpijo. Favoriti so Jeseničani, ki so v tej sezoni dobili kar deset od enajstih medsebojnih obračunov.

Prva tekma v seriji na tri zmage bo danes ob 20.00 na Jesenicah.

"Nadaljevali bomo svojo igro, napadalno in agresivno. A derbi je derbi, tekme so vedno zanimive," pravi Luka Bašič.

V Tivoliju so bili brez tekme od zadnjega poraza z Jeseničani v četrtfinalu Alpske lige, torej dobre tri tedne. V vlogi prvega vratarja bo Tilen Spreizer, saj ima Kristan še vedno težave s koleni.

Trener Jure Vnuk: "Za nami je blazno težko obdobje, že drugo takšno obdobje brez tekmovanja. Težko je bilo motivirati ekipo, a moram pohvaliti fante, na treningih so se zelo trudili. Vemo, kdo je favorit, bomo pa poskušali presenetiti z malo hitrejšo igro."

Ali Olimpija lahko preseneti? Jeseniški kapetan Andrej Tavželj: "Težko rečem. Mi smo tisti, ki bomo morali narekovati ritem igre. Z Olimpijo se niti ne ukvarjamo preveč. V polfinalu Alpske igre smo igrali na visoki ravni, le izvedba je šepala. Gotovo smo pa spet sveži, imeli smo teden predaha."

Državno prvenstvo, finale, prva tekma, danes ob 20.00:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA



Druga tekma, torek ob 19.15:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE



Tretja tekma, četrtek ob 19.00:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA



Igrajo na tri zmage. Morebitna četrta tekma bo 14. aprila, peta pa 16. aprila.

