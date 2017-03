Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Anaheim je od božiča prejel 72 golov, kar je najmanj v ligi. Tokrat je Joh Gibson klonil štirikrat. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Edmundson 20 sekund pred koncem poskrbel za veselje v St. Louisu

Los Angeles ponoči proti vodilnemu Washingtonu

11. marec 2017 ob 08:46

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti St. Louisa so s 4:3 ugnali Anaheim in se utrdili na 8. mestu Zahodne konference Lige NHL. Pred Los Angelesom imajo tri točke prednosti. Do konca rednega dela je še 16 tekem.

Ko je vse kazalo na podaljšek, je srečanje 20 sekund pred koncem odločil Joel Edmundson. St. Louis je dobil zadnje tri tekme. Bluesi so v vodstvo prišli že v 12. sekundi po golu Vladimirja Tarasenka. Do konca prve tretjine sta za preobrat z zadetkoma poskrbela Rickard Rakell in Chris Wagner. V 25. minuti je na 2:2 izenačil Ryan Reaves, kar je bil tudi izid po dveh tretjinah. V zadnji je najprej po 25 sekundah gostitelje v prednost popeljal Paul Stastny, izenačil pa je Jakob Silfverberg v 50. minuti.

St. Louis bo ponoči gostil New York Islanderse, Los Angeles pa v Staples Centru čaka težek obračun proti vodilni ekipi lige Washingtonu.

Novo zmago je vknjižil tudi branilec naslova Pittsburgh, ki je s 3:2 slavil v Edmontonu po izvajanju kazenskih strelov. Za Pittsburgh sta v prvi tretjini zadela Nick Bonino (6.) in Jevgenij Malkin (18.), David Desharnais (25.) in Connor McDavid (53.) pa sta Edmontonu zagotovila podaljšek. Pri izvajanju kazenskih strelov sta bila za zmagovalce uspešna Sidney Crosby in Phil Kessel, pri Edmontonu pa le kapetan Connor McDavid.

COLUMBUS - BUFFALO 4:3

DETROIT - CHICAGO 4:2

FLORIDA - MINNESOTA 4:7

ST. LOUIS - ANAHEIM 4:3

EDMONTON - PITTSBURGH * 2:3

* - po kazenskih strelih

Tekme 11. marca:

BOSTON - PHILADELPHIA

SAN JOSE - NASHVILLE

BUFFALO - COLUMBUS

TAMPA BAY - FLORIDA

CAROLINA - TORONTO

WINNIPEG - CALGARY

COLORADO - OTTAWA

ST. LOUIS - NY ISLANDERS

ARIZONA - NEW JERSEY

VANCOUVER - PITTSBURGH

LOS ANGELES - WASHINGTON

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 68 38 22 8 84 OTTAWA SENATORS 66 38 22 6 82 BOSTON BRUINS 67 35 26 6 76 METROPOLITANSKA DIVIZIJA WASHINGTON CAPITALS 66 44 15 7 95 COLUMBUS BLUE JACKETS 66 43 17 6 92 PITTSBURGH PENGUINS 66 42 16 8 92 WILD CARD NEW YORK RANGERS 68 43 23 2 88 NEW YORK ISLANDERS 66 32 23 11 75 ------------------------------------- TORONTO MAPLE LEAFS 66 30 22 14 74 TAMPA BAY LIGHTNING 66 31 26 9 71 PHILADELPHIA FLYERS 66 31 27 8 70 FLORIDA PANTHERS 66 29 26 11 69 BUFFALO SABRES 68 27 29 12 66 CAROLINA HURICANES 64 27 27 10 64 DETROIT RED WINGS 66 26 29 11 63 NEW JERSEY DEVILS 67 25 30 12 62 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To MINNESOTA WILD 66 43 17 6 92 CHICAGO BLACKHAWKS 67 42 20 5 89 NASHVILLE PREDATORS 67 32 24 11 75 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 66 40 19 7 87 ANAHEIM DUCKS 68 35 23 10 80 EDMONTON OILERS 67 35 23 9 79 WILD CARD CALGARY FLAMES 67 37 26 4 78 ST. LOUIS BLUES 66 34 27 5 73 ------------------------------------- LOS ANGELES KINGS 66 32 28 6 70 WINNIPEG JETS 68 30 32 6 66 VANCOUVER CANUCKS 67 28 30 9 65 DALLAS STARS 67 27 30 10 64 ARIZONA COYOTES 66 23 35 8 54 COLORADO AVALANCHE 66 19 44 3 41

R. K.