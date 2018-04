Železarje le še zmaga loči od novega naslova

Tretja tekma bo v četrtek

10. april 2018

zadnji poseg: 10. april 2018 ob 21:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti SIJ-a Acronija Jesenic so v drugi tekmi finala premagali SŽ Olimpijo s 5:3 in so tako le še zmago oddaljeni od naslova prvaka.

Gostiteljem iz prestolnice na domačem ledu ni uspelo presenetiti železarjev.

Za Ljubljančane so zadeli Aljaž Chvatal (1.), Miha Pesjak (28.) in Miha Zajc (42.), za Jeseničane pa Tadej Čimžar (9.), Luka Kalan (21. in 60.), Urban Sodja (48.) ter Aleksander Magovac (51.).

Naslednja, morda že odločilna tekma, bo v četrtek na Jesenicah. Če finala še ne bo konec po treh tekmah, pa bosta naslednji tekmi še v soboto v Ljubljani in v ponedeljek na Jesenicah.

V soboto je bilo na prvi tekmi na Jesenicah 3:2 za gostitelje.

Druga tekma,:

SŽ OLIMPIJA - SIJ ACRONI JESENICE 0:2

3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Chvatal 1., Pesjak 28., Zajc 43.; Čimžar 9., Kalan 21., 60., Sodja 48., Magovac 51.

Prva tekma:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

2.500; Alagić 8., 42., Pem 37.; Orehek 44., Zajc 46.

Tretja tekma, četrtek ob 19.00:

SIJ ACRONI JESENICE - SŽ OLIMPIJA

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na tri zmage. Morebitna četrta tekma bo v soboto, peta pa v ponedeljek.

