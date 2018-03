Gala predstava Anžeta Kopitarja v trdnjavi Denver

Prvi Kralj po Robitaillu s štirimi goli na eni tekmi

23. marec 2018 ob 08:01

Denver - MMC RTV SLO

Anže Kopitar je rekordni sezoni dodal še en presežek. Prvič je v Ligi NHL zabil štiri gole in bil junak obračuna v Denverju, kjer je Los Angeles odpravil neposrednega tekmeca za končnico kar s 7:1.

Nazadnje je štiri gole v dresu Los Angelesa uspelo doseči Lucu Robitaillu leta 1993. Svoj strelski pohod je Kopitar začel v 5. minuti, ko je izničil vodstvo Colorada, ki ga je v prednost 55 sekund prej popeljal Mikko Rantanen. Drugič je bil uspešen 16 sekund pred koncem prve tretjine, hat trick pa je dopolnil že v 33. minuti, ko so Kralji povedli s 5:1. Četrti zadetek je dosegel v 44. minuti.

Skupaj je Hrušičan na 75 tekmah v sezoni dosegel 86 točk - 33 golov in 53 podaj. S 40 točkami v zadnji tretjini je vodilni v Ligi NHL. Do konca rednega dela je še sedem tekem. Na vprašanja o občutkih po štirih doseženih golih je 30-letni hokejist v ospredje postavil ekipo: "Igram za fante v ekipi. Naš cilj je priti v končnico. To je vse, kar je pomembno."

Hvale so prišle tudi od soigralcev. "On je elita, eden najboljših hokejistov v ligi. Srečen sem, da sem lahko v prvi vrsti in ga gledam. Vsi smo srečni zanj. Veljal je za hokejista, ki po navadi raje poda. Dokazal je, da zna tudi zabijati gole. Res paša za oči," je povedal Thompson, ki je prispeval dve podaji. Tudi na drugi strani so se poklonili hokejski veličini. "On je hokejist svetovnega razreda z razlogom. To je nocoj pokazal vsem," je bil kompliment švedskega kapetana Colorada Gabriela Landeskoga.

Dva gola je prispeval Tobias Rieder, prvič po 3. februarju pa se je med strelce vpisal tudi Jake Muzzin. V vratih je blestel Jonathan Quick, ki je zbral 29 obramb. Na drugi strani je bil trener Colorada po petem prejetem zadetku prisiljen zamenjati Semjona Varlamova, ki ga je med vratnicama nadomestil Jonathan Bernier.

Zmaga je še toliko pomembnejša, saj je bila dosežena proti nesporednemu tekmecu za končnico. Los Angeles je Colorado preskočil na lestvici in je zdaj šesti na Zahodu. Pred devetim St. Lousom ima štiri točke prednosti. Denver je na zadnjih 19 tekmah pred svojimi navijači zmagal kar 15-krat.

COLORADO - LOS ANGELES 1:7

Rantanen 4.; Kopitar 5., 20., 33., 44., Muzzin 8., Rieder 21., 50.



NY ISLANDERS - TAMPA BAY 6:7

PHILADELPHIA - NY RANGERS 4:3

CAROLINA - ARIZONA 6:5

COLUMBUS - FLORIDA 4:0

OTTAWA - EDMONTON 2:6

DETROIT - WASHINGTON 0:1

NASHVILLE - TORONTO 2:5

CHICAGO - VANCOUVER 2:5

SAN JOSE - VEGAS * 2:1

* - podaljšek

Tekme 23. marca:

BUFFALO - MONTREAL

PITTSBURGH - NEW JERSEY

ST. LOUIS - VANCOUVER

WINNIPEG - ANAHEIM

DALLAS - BOSTON

R. K.