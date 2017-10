Poudarki Odmevi po tekmi SIj Acroni Jesenice - SŽ Olimpija (6:4) Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Markus Piispanen je blestel na derbiju z dvema goloma in tremi podajami. Foto: www.alesfevzer.com Gaber Glavič je lahko zelo zadovoljen z začetkom sezone. Jeseničani so nanizali kar osem zmag zapored. Foto: www.alesfevzer.com Andrej Brodnik je bil jezen v zadnji tretjini, ko je tudi zahteval pol minute odmora, a do preobrata ni prišlo. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Derbi pred 2.500 gledalci... Sorodne novice Železarji v zadnji tretjini do zmage na zanimivem derbiju Dodaj v

Glavič: Boljše reklame za slovenski hokej ne moremo dati

Brodnik: Zadnja tretjina nam ni v ponos

15. oktober 2017 ob 13:00

Jesenice - MMC RTV SLO

Prvi izmed šestih derbijev v rednem delu Alpske lige je v Podmežaklo privabil kar 2.500 gledalcev. Navijači so uživali v odprti igri, videli so deset zadetkov, Jeseničani pa so se zavihteli na vrh lestvice.

Ljubljančani so se odlično upirali 40 minut. V prvi tretjini so trikrat zadeli okvir vrat. Vrnili so se po zaostanku z 0:2 in 1:3. Izenačili so na 3:3 in imeli po dveh tretjinah več strelov na vrata. Njihovo vodstvo je preprečil sijajni vratar Clarke Saunders, ki je najbolj zaslužen za izvrsten začetek Jeseničanov v letošnji sezoni.

V zadnji tretjini se je poznalo, da imajo Jeseničani precej daljšo klop. Trener Gaber Glavič je v igro pošiljal vse štiri napade in s tem stopnjeval ritem igre, kar je bilo ključno za zmago s 6:4. Pri zmajih sta večino bremena nosila prva napada, mladi igralci so dobili le drobtinice in v zaključku srečanja je nosilcem igre pošla energija. Železarji so bili drsalno precej boljši in tudi pri reakcijah pred vrati so se izkazali v zadnji tretjini.

Glavič stavi na napadalno igro

"Derbi je bil zanimiv za gledalce in tudi za trenerje. Moja filozofija temelji na zelo agresivni igri v napadu, veliko se vključujejo tudi branilci. To s seboj potegne tudi priložnosti za tekmeca. Vsako tekmo si priigramo ogromno priložnosti, tokrat smo jih veliko tudi izkoristili in tekma se je iztekla po naših željah," je pojasnil Glavič.

"Vedeli smo, da bomo lažje igrali, dlje kot bo trajala tekma. Poznalo se je, da smo igrali na štiri napade in tudi zato je bila razlika na koncu takšna. Veseli me tudi, da je bilo na derbiju toliko ljudi. Postregel je z desetimi goli, to ni bila šahovska partija. To je bil kar visok nivo, kar je odlično za slovenski hokej. Boljše reklame ne moremo dati. V medijih se veliko piše, da je Alpska liga le druga liga. V Ligi Ebel razliko delajo tujci, slovenski igralci pa so popolnoma enakovredni avstrijskim," je dodal Glavič.

Trener železarjev jezen na sodnike

Jeseniški trener ni bil zadovoljen s sojenjem: "Sodniki niso bili dobri, saj je bilo precej zadrževanja s palico in tudi oviranja igralcev, ki niso imeli ploščka. Večkrat sem jih skušal opozoriti."

SŽ Olimpija, ki je zelo slabo odprla sezono, je prikazala precej boljšo igro kot v finalu Pokala Slovenije pred petimi tedni v Celju, ko so železarji zmagali s 3:0. Predsednik Tomaž Vnuk do januarja ne bo spreminjal kadra, a vsekakor bo moral razmišljati o okrepitvah, če bo želel spomladi igrati pomembno vlogo v končnici Alpske lige in državnega prvenstva.

"Mislim, da smo bili v drugi tretjini boljši v vseh elementih igre. Izenačili smo na 3:3, imeli smo zalet, ki pa ga žal nismo izkoristili v zadnji tretjini. V dvoboje smo šli premehko, čeprav smo se dogovorili drugače. Dobivali smo prelahke gole. Jeseničani imajo trenutno daljšo klop, mi pa imamo nekaj težav s poškodbami, kar pa ni izgovor za poraz. S tekmo sem kar zadovoljen, zadnja tretjina nam ni v ponos, a bomo naredili vse, da jo bomo popravili že na naslednjem derbiju," je derbi ocenil strateg gostov Andrej Brodnik.

Piispanena motiviralo veliko število gledalcev

Junak srečanja je bil Markus Piispanen, ki je zelo spreten pred vrati. V uvodne četrt ure je dvakrat presenetil Roberta Kristana. 28-letni napadalec iz Jyväskyläe je prispeval tudi tri podaje. Ljubljanski branilci ga nikakor niso uspeli nadzorovati.

"Precej več gledalcev je bilo kot običajno in precej glasnejši so bili, zato sem dal najbrž več od sebe. V napem napadu si lahko zelo hitro podajamo. Naša skrivnost je, da se igralca brez ploščka odpreta v praznem prostoru, kamor jima tretji poda," je bil zadovoljen Finec.

Kalan: Podmežakla znova zagorela

Luka Kalan je v 44. minuti zadel za 4:3. Ta zadetek je dal nov zagon Jeseničanom in pomenil pravi šok za zmaje, ki se niso več pobrali: "Tekma je bila na visokem nivoju. Podmežakla je znova zagorela. Derbi z veliko začetnico! V zadnji tretjini se je pokazalo, da igramo s štirimi napadi. Res je tudi, da smo imeli nekaj sreče, saj je Olimpija trikrat zadela vratnico," je povedal Kalan, ki je najboljši streelc Jesenic s sedmimi goli in osmimi podajami.

Snoj: Presekal nas je četrti gol

"Končni izid nas zelo moti. Šest golov je absolutno preveč, v obrambi niso bili zbrani. Nismo uspeli razviti svoje igre. Na zadnjih tekmah so prejeli maksimalno dva gola, tokrat pa kar šest in tako seveda ne moreš zmagati na derbiju. Presekal nas je njihov četrti gol in nismo se mogli več pobrati," je poudaril napadalec Olimpije Črt Snoj.

Ljubljančani bodo imeli priložnost, da se oddolžijo za poraz že 25. oktobra, ko bo derbi na sporedu v Tivoliju.

Aleš Golob