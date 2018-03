Glavič: Pri 4:1 se je igralcem zdelo, da zmaga pride kar sama

SŽ Olimpija je zapravila veliko priložnost za presenečenje v Podmežakli. Jeseničani niso blesteli, a so vseeno povedli v četrtfinalu Alpske lige. Prva zmaga je velikokrat zelo težka in je ključna za nadaljevanje serije.

Železarji imajo širši igralski kader in v tako zgoščenem sporedu bo to še zelo pomembno. Tekme si sledijo v dvodnevnem ritmu, v Tivoliju pa so v letošnji sezoni dobili vsa tri srečanja.

Napaka Kristana usodna za zmaje

Robert Kristan je naredil neverjetno napako v 54. sekundi druge tretjine, ki jo je unovčil Markus Piispanen. Tudi na začetku zadnje tretjine so Ljubljančani zaspali in prejeli četrti zadetek že v 14. sekundi. V končnici odločajo malenkosti in zadetki, prejeti na tako preprost način, so jeziček na tehtnici.

Glavič stavi na trend štirih zadetkov na tekmo

"Ne čutimo pritiska, saj nismo nujno favoriti v tej seriji. Olimpija ima tri nove igralce, z novim trenerjem je zavel svež veter. To je dodatna energija v garderobi in ne moremo kar reči, da smo favoriti. Nadzorovali smo potek srečanja do vodstva s 4:1, Olimpija ni imela nobene igre. Takrat smo imeli še igralca več in mojim varovancem se je zdelo, da zmaga pride kar sama od sebe. Hitro so videli, da tako ne gre. To je bila dobra šola za naprej. Zdaj nas čaka videoanaliza te tekme in naredili bomo spremembe za četrtek," je uvodno tekmo četrtfinala (4:3) analiziral Glavič, ki je bil na olimpijskem turnirju trener vratarjev.

Hitro se je spomnil pozitivne bilance z letošnjih tekem v Ljubljani (2:3, 0:3 in 2:6), kar je lahko dobra popotnica za četrtek: "V Tivoliju v letošnji sezoni še nismo izgubili, a končnica je nekaj popolnoma drugega. Trend kaže, da dosežemo v povprečju štiri zadetke proti Olimpiji. Če se bo tako nadaljevalo, se bo končalo v našo korist."

Tavželj: Zdaj je Olimpija pod pritiskom

"Pričakoval sem boljšo Olimpijo kot v rednem delu. Mislim, da smo imeli večji del tekme vse pod nadzorom. V zaključku tekme so unovčili naše napake. Preveč smo bili nervozni in že na drugi tekmi bo lažje. Zdaj je Olimpija pod pritiskom. Med tekmecema ni skrivnosti, saj se zelo dobro poznamo. Pričakujem odprt boj na vseh preostalih tekmah do konca sezone," je pojasnil kapetan Andrej Tavželj, ki zelo dobro pozna tudi Ljubljančane, saj je večino kariere igral v Tivoliju.

Luka Kalan si želi ekspresno končati serijo: "Pričakovali smo, da bomo imeli pobudo večji del tekme. Tako se je tudi zgodilo. Dvignil nas je drugi gol, ko je naredil Kristan napako. Na koncu je Olimpija pritisnila z vsemi močmi, a se nam je uspelo obraniti. Imeli so zrele priložnosti in napake bo treba odpraviti. Želimo si serijo končati že v štirih tekmah."

Hebar: Premagali smo sami sebe

Olimpija je vsekakor bolj konkurenčna po dopolnitvi igralskega kadra in spremembi na trenerski klopi. Izjemno optimistični Jure Vnuk je vnesel novo energijo v garderobo. Zaigral je s štirimi napadi, a izstopal je predvsem Andrej Hebar, ki je sodeloval pri vseh treh zadetkih. Po vrnitvi iz Pjongčanga je v sijajni formi.

"Jeseničani so kakovostna ekipa, a tokrat smo premagali sami sebe. Dva zadetka smo jim poklonili. Na koncu tekme smo dokazali, da smo blizu. Zadnja tretjina je pravi recept za četrtkovo tekmo. Ključna je disciplina v igri, ne smemo si dovoliti toliko napak. Jeseničani me niso prav nič presenetili in v četrtek računam na veliko podporo naših navijačev," je povedal Hebar.

Vnuk: Bitka izgubljena, vojna niti slučajno

Ljubljančani potrebujejo "brejk" za napredovanje in v Podmežakli se take priložnosti ne ponujajo velikokrat. "Dobili smo kar nekaj neumnih golov. To bomo popravili. Sami smo si dali gol, nato pa smo bili nepozorni še na začetku zadnje tretjine. Prišli smo po zmago, a se ni izšlo. Bitka je izgubljena, vojna pa niti slučajno. Serija je še dolga in za naslednje tekme imam pripravljenih še nekaj presenečenj za tekmeca," je pojasnil Vnuk, ki se še ni odločil, kdo bo stal v vratih na četrtkovi tekmi v Tivoliju. Tilen Spreitzer se je izkazal na pomembni tekmi proti Cortini (3:1) prejšnji teden in bi si zaslužil priložnost tudi na derbiju.

Čepon: Zdaj smo precej bližje Jesenicam

"Zaslužili smo si več. Prepoceni smo prejeli gole in bili neučinkoviti v napadu. Na drugi tekmi smo vsekakor sposobni zmagati. Zdaj smo precej bližje Jesenicam kot v rednem delu sezone. Zadnja tretjina je bila tokrat vrhunska, v rednem delu pa smo vedno popustili na koncu tekme," je dodal branilec Kristjan Čepon.

V Podmežakli se je zbralo 1.800 gledalcev. Zanimivo bo videti, ali jih bo tudi v Tivoliju toliko v četrtek zvečer. V soboto jih bo na Jesenicah zagotovo precej več, saj je termin bolj ugoden.

