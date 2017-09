HK SŽ Olimpija začenja novo zgodbo na zdravih temeljih - sezona finančno pokrita

6. september 2017 ob 15:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vodstvo HK Slovenske železnice Olimpija (krajše HK SŽ Olimpija) je v Rdeči dvorani Mestne hiše predstavilo cilje za novo sezono. Proračun za Alpsko ligo znaša okoli pol milijona evrov.

Gostitelj novinarske konference je bil župan Zoran Janković, predstavil se je tudi pomočnik direktorja novega generalnega pokrovitelja Miha Butara. Predsednik Tomaž Vnuk, trener Andrej Brodnik in kapetan Boštjan Groznik pa so spregovorili o športnih ciljih. Od četrtka do nedelje bodo zmaji igrali na turnirju v Celju za Pokal Slovenije. V petek jih čaka tekma tekma z Mariborom, cilj pa je seveda nedeljski finale, kjer bi se lahko srečali z Jeseničani.

Pogodba z genearlnim pokroviteljem sklenjena za eno sezono

"Za nami je štiri mesece težkega dela, tako v pisarni kot na ledu. Opravili smo uspešne priprave. Komaj čakamo na novo sezono. S pokroviteljem Slovenskimi železnicami smo našli skupne cilje. HK SŽ Olimpija se je v zadnjih letih ukvarjal z mlajšimi selekcijami. Naš pokrovitelj podpira vzgojo slovenskih igralcev, ki bi postali reprezentanti. Sponzorska pogodba je sklenjena za eno leto z možnostjo podaljšanja. Predsednik društva naj bi naslednje leto postal generalni direktor pokrovitelja Dušan Mes, ki bo letos podpredsednik. Sedel bo tudi v upravnem odboru," je uvodoma pojasnil Vnuk, ki je želel že v ponedeljek predati predsedniško mesto, a bo v letošnji sezoni še na tem mestu. Poudaril je, da ima članska ekipa ločen bančni račun od mladinskega pogona.

Januarja o morebitnih okrepitvah

"Želimo osvojiti oba domača naslova in se uvrstiti v končnico Alpske lige. Želimo se prebiti tudi v celinski pokal. Do januarja okrepitev ne bo, potem pa bomo analizirali stanje in se odločili, če bo potrebno še kaj dodati. Liga Ebel je zaprto komericialno tekmovanje, prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje. Mi ne želimo ničesar prehitevati," je dodal Vnuk. V pisarni kluba nima veliko ljudi, trenutno so le trije. Renata Zajc skrbi za administracijo, sekretar kluba pa je Dušan Lepša.

Brodnik: Turnir v Celju bo velik izziv

Ljubljančani so odigrali le dve pripravljani tekmi na Madžarskem. Dunajvaros jih je premagal s 3:2, UTE Budimpešta pa s 6:4. "Priprave so bile zelo naporne, a uspešne. Fantje imajo veliko željo in disciplino. Ekipa je sestavljena iz slovenskih igralcev. Imamo nekaj izkušenih hokejistov, povprečje je 23,5 leta. Večina igralcev je zelo mlada. Imamo visoke cilje, a ostajamo realni. Upam, da bomo hitro ujeli ritem Alpske lige. V Pokalu Slovenije se moramo najprej uvrsiti v finale, kjer bomo skušali osvojiti prvo lovoriko. Turnir v Celju bo velik izziv," je razlagal trener Brodnik.

Groznik že pravi inventar v Tivoliju

Kapetan Groznik ga je dopolnil: "Vsak se zaveda, da brez napornih avgustovskih priprav ne gre. Vzdušje je odlično, zelo smo povezani. Tudi starejši igralci smo mladi po srcu. Nekateri smo že pravi inventar v Tivoliju. Upam, da nas bodo navijače spremljali v Alpski ligi, prvič že naslednjo sredo proti Rittnu."

Slovenske železnice prispevale 150.000 evrov, prevoze in varovanje

Pomočnik direktorja SŽ Miha Butara je zelo optimističen: "Če ni močnega klubskega hokeja v Sloveniji, ne more napredovati reprezentanca. Zgodba, ki jo je začel Tomaž Vnuk z Olimpijo leta 2004, je pozitivna in zato smo se pridružili. Slovenske železnice delujejo na trgih Italije, Avstrije in Hrvaške, zato je za nas to tržišče zanimivo. Prispevali bomo 150.000 evrov, vse prevoze na gostovanja in varovanja na domačih tekmah."

Janković: Klub bo štartal brez dolga, sezono bo finančno zagotovljena

Zelo zgovoran je bil tudi župan Janković, ki je zelo redko obiskoval hokejske tekme, precej bolj ga zanima rokomet in košarka.

"Že s prejšnjim vodstvom smo imeli številne pogovore. Tomaž Vnuk je že pred leti posodil denar za delovanje kluba. Hitro smo se dogovorili za novo zgodbo. Mestna občina bo dala na razpolago igrišča, plačujemo tudi trenerje za mlajše selekcije, podpisali bomo tudi pogodbo s klubom za 220.000 evrov na sezono. Dogovoril sem se še z enim direktorjem podjetja za dodatnih 100.000 evrov. Nekateri fantje so doživeli usodo kluba, ki ga ne bo več. Zdaj upam, da bo dogovor s pokroviteljem sklenjen dolgoročno. Klub bo štartal brez dolga, sezono bo finančno zagotovljena. V šport je treba vlagati, da imajo otroci svoje zvednike," je bil dobre volje Janković, ki je pojasnil, da ne vidi ploščka in zato ni redni obiskovalec hokejskih tekem.

"Prišel bom na zadnjo finalno tekmo državnega prvenstva, naslov mora bit iznova v Ljubljani. Dolgoročni cilj je vrnitev v Ligo Ebel. V športu se ne da blefirati. Lahko ti uspe eno tekmo, ne pa celo sezono," je še dodal v svojem slogu.

Župan je spregovoril tudi o gradnji portnih objektov v Ljubljani: "V Ljubljani smo v zadnjih desetih letih za štirikrat povečali športne površine. Naslednje leto se gradi atletski stadion, olimpijski bazen Ilirija je treba pokriti, v sezoni 2018/19 bomo izgradili stezo za curling v Zalogu in v načrtu je še kasaški hipodrom v Stožicah. O novih ledenih dvoranah ni govora. Načrt je bil, da poveačmo število sedežev v ledenei dvorani Tivoli in jih zmanjšamo v košarkarski dvorani. Najprej se mora ekipa vrniti v Ligo Ebel in tam igrati pomembno vlogo."

V klubu upajo tudi na čim večjo podporo s tribun. Vnuk je prepričan, da se bo Tivoli ob dobrih predstavah hitro napolnil. Ljubiteljem hokeja so na voljo sezone vstopnice za 130 evrov, posamična vstopnica za tekmo bo stala 7,5 evra.

Prva tekma Alpske lige bo naslednjo sredo ob 19.15 proti aktualnemu pravku Rittnu.

A. G.