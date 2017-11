Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tudi drugi obračun Ottawe in Colorada je bil v Stockholmu razburljiv, pele so tudi pesti. Foto: Reuters Dodaj v

Hoffman dvakrat zadel z igralcem več, Ottawa spet zmagala

Pingvini po kazenskih strelih izgubili proti Nashvillu

12. november 2017 ob 09:19

Stockholm - MMC RTV SLO

V Stockholmu sta se še drugič v dveh dneh pomerila Ottawa in Colorado in spet je zmagala Otttawa s 4:3, potem ko je zadnjo tretjino dobila z 2:0.

Prvič po letu 2011 je Liga NHL gostovala v Evropi. Prizorišče je bilo izbrano zelo posrečeno, saj imata obe ekipi za kapetana švedska hokejista. Kapetan Colorado Avalanche je Gabriel Landeskog, kapetan Ottawa Senators pa Erik Karlsson. Na ledu je bilo še kar nekaj švedskih igralcev, tako da so navijači prišli na svoj račun.

Spet je blestel Mike Hoffman, ki je dosegel dva zadetka (oba z igralcem več), odločilnega v 54. minuti, po enkrat pa sta se med strelce za Ottawo, ki je po dveh tretjinah še zaostajala z 2:3, vpisala še Mark Stone in Johnny Oduya. Švedski branilec Karlsson je zbral dve podaji, s čimer je kapetan Ottawe skupno to sezono zbral že 17 točk na 11 tekmah.

Petkov obračun istih tekmecev (prav tako v Stockholmu) se je končal z zmago Ottawe v podaljšku 4:3. Na obeh tekmah skupaj je bilo razmerje v strelih 72:37 v korist Ottawe (v soboto 40:18).

Pittsburgh, branilec naslova, je na gostovanju pri Nashvillu po kazenskih strelih izgubil s 4:5. V ponovitvi finala zadnjega Stanleyjevega pokala je odločilni kazenski strel za domačo ekipo zadel Filip Forsberg, v tem delu igre je bil spreten tudi Kevin Fiala, medtem ko je domači vratar Pekka Rinne pri kazenskih strelih gol dovolil le kapetanu Pittsburgha Sidneyju Crosbyju. Ob svojem prvencu v dresu Nashvilla se je izkazal tudi Kyle Turris z golom in podajo.

Liga NHL, tekme 11. novembra:

NY RANGERS - EDMONTON 4:2

OTTAWA - COLORADO 4:3

BOSTON - TORONTO 1:4

MONTREAL - BUFFALO * 2:1

DETROIT - COLUMBUS ** 1:2

NEW JERSEY - FLORIDA 2:1

PHILADELPHIA - MINNESOTA 0:1

CAROLINA - CHICAGO * 3:4

ST. LOUIS - NY ISLANDERS 2:5

NASHVILLE - PITTSBURGH ** 5:4

SAN JOSE - VANCOUVER 5:0

ARIZONA - WINNIPEG 1:4

* - v podaljšku

** - kazenski streli

Tekme 12. novembra:

CHICAGO - NEW JERSEY

WASHINGTON - EDMONTON

ANAHEIM - TAMPA BAY

LOS ANGELES - SAN JOSE

Lestvica - Vzhodna konferenca

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 17 13 2 2 28 TORONTO MAPLE LEAFS 19 12 7 0 24 OTTAWA SENATORS 16 8 3 5 21 DETROIT RED WINGS 18 8 8 2 18 MONTREAL CANADIENS 18 8 9 1 17 BOSTON BRUINS 16 6 6 4 16 BUFFALO SABRES 17 5 9 3 13 FLORIDA PANTHERS 16 5 9 2 12 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 16 10 4 2 22 COLUMBUS BLUE JACK. 18 10 7 1 21 PITTSBURGH PENGUINS 19 9 7 3 21 NEW YORK ISLANDERS 17 9 6 2 20 NEW YORK RANGERS 18 9 7 2 20 WASHINGTON CAPITALS 17 9 7 1 19 PHILADELPHIA FLYERS 17 8 7 2 18 CAROLINA HURICANES 15 6 5 4 16

Zahodna konferenca

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 18 13 4 1 27 WINNIPEG JETS 16 9 4 3 21 NASHVILLE PREDATORS 16 9 5 2 20 DALLAS STARS 16 9 7 0 18 CHICAGO BLACKHAWKS 17 8 7 2 18 COLORADO AVALANCHE 16 8 7 1 17 MINNESOTA WILD 16 7 7 2 16 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 16 11 3 2 24 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 16 10 5 1 21 SAN JOSE SHARKS 15 9 6 0 18 CALGARY FLAMES 16 9 7 0 18 VANCOUVER CANUCKS 17 8 7 2 18 ANAHEIM DUCKS 16 7 6 3 17 EDMONTON OILERS 16 6 9 1 13 ARIZONA COYOTES 19 2 14 3 7

T. O.