Jeseničani po menjavi vratarja trepetali za zmago

Zmaga Olimpije v Lustenauu

23. december 2017 ob 20:23

Jesenice - MMC RTV SLO

Sij Acroni Jesenice nadaljujejo zmagovito serijo v Alpski ligi. V 26. krogu so železarji v Podmežakli premagali Neumarkt s 6:5. SŽ Olimpija je osvojila tri pomembne točke v boju za končnico v Lustenauu (1:4).

Po prejšnjem krogu, ko so Jeseničani naredili preobrat in po zaostanku po kazenskih strelih ugnali Pustertal, jih je tokrat čakala na papirju lažja naloga. V goste je namreč prišla ekipa z dna lestvice, ki pa je v zadnji tretjini prikazala zelo dobro predstavo in bila blizu presenečenja.

V uvodni tretjini so bili gostitelji precej boljši (streli na vrata 14:4), premoč pa je kronal Markus Piispanen v 14. minuti. Gostje so v 26. minuti izenačili, nato pa sta Adis Alagić in Blaž Tomaževič v razmiku 28 sekund poskrbela za vodstvo s 3:1.

Najstnik Kogovšek klonil štirikrat

Že v 45. sekundi zadnje tretjine je bil natančen Andrej Tavželj. Po zadetku Jake Šturma je bilo v 44. minuti na semaforju 5:1 in navijači so že vknjižili nove tri točke. Vratarja Marka Vlahoviča je zamenjal 17-letni Žiga Kogovšek, ki je prejel kar štiri zadetke v 13 minutah.

Borbeni gostje se niso predali, izkoristili so dve zaporedni jeseniški izključitvi (Luka Bašič in Luka Kraigher) in v razmiku dveh minut dosegli dva gola. Najprej je z dvema igralcema več zadel Jakub Muzik, potem pa je ob prednosti igralca več še Michael Sullman. V 52. minuti so Jeseničani vodili le še s 5:4. Zmago je zagotovil Tavželj, ki je za drugi gol na tekmi izkoristil jeseniški "power play" v 57. minuti, pa čeprav so potem gostje zapretili še enkrat in se spet približali z drugim golom Ondreja Nedveda. Odločno so krenili po izenačenje, minuto in enajst sekund pred koncem je Daniel Morandell zapustil vrata, a so železarji zadržali prednost. Končno razmerje v strelih na vrata je bilo 43:30.

33 obramb Kristana ob zmagi zmajev

SŽ Olimpija je zanesljivo zmagala v Rheinhalle v Lustenauu. Ob razpoloženem vratarju Robertu Kristanu, ki je zbral 33 obramb, so bili zmaji tokrat tudi učinkoviti. Aljaž Uduč je načel mrežo gostiteljev v 12. minuti. V drugi tretjini je bil natančen najboljši strelec Olimpije Andrej Hebar.

V 42. minuti so Ljubljančani vodili s 3:0, zadel je Aljaž Chvatal. Ni jih zmedel niti hiter gol priključka domačih za 1:3. Ob koncu tekme je imel Lustenau priložnost, da ob prednosti igralca več in ob igri brez vratarja pride povsem zraven, a je Miha Zajc zatresel nebarnjeno mrežo in potrdil zmago minuto in 16 sekund pred koncem.

26. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - NEUMARKT

6:5 (1:0, 2:1, 3:4)

550; Piispanen 14., Alagić 36., Tomaževič 36., Tavželj 41., 57., Šturm 43.; Harcharik 26., Nedved 47., 58., Muzik 50., Sullmann 52.

LUSTENAU - SŽ OLIMPIJA

1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

550; Koczera 44.; Uduč 12., Hebar 26., Chvatal 42., Zajc 59.



FELDKIRCH - KAC MLADI 2:1

SALZBURG MLADI - FASSA 5:1

KITZBÜHEL - RITTEN * 6:5

* - po podaljšku

STERZING - GARDENA ** 4:5

** - po kazenskih strelih

PUSTERTAL - ZELL AM SEE 6:4

CORTINA - BREGENZERWALD * 3:2

* - po podaljšku

Lestvica: RITTEN 25 17 4 1 3 60 ASIAGO 24 17 1 1 5 54 SIJ ACRONI JESENICE 23 15 3 2 3 53 FELDKIRCH 25 14 2 3 6 49 PUSTERTAL 25 13 1 5 6 46 SŽ OLIMPIJA 25 13 2 1 9 44 CORTINA 25 10 3 5 7 41 BREGENZERWALD 26 11 2 3 10 40 --------------------------------------- ZELL AM SEE 26 11 2 0 13 37 VIPITENO 25 10 2 3 10 37 LUSTENAU 25 9 2 2 12 33 KITZBÜHEL 24 7 2 4 11 29 SALZBURG MLADI 17 8 2 0 7 28 GARDENA 25 8 1 1 15 27 NEUMARKT 26 3 5 2 16 21 FASSA 24 5 1 0 18 17 KAC MLADI 24 1 0 2 21 5

* - zmaga po podaljšku/kaz. strelih

x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G.