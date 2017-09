Jeseničani po preobratu do finala s SŽ Olimpijo

Finalna tekma bo v nedeljo ob 18.00

9. september 2017 ob 18:57,

zadnji poseg: 9. september 2017 ob 22:21

Celje - MMC RTV SLO

Hokejisti SŽ Olimpije so v polfinalu Pokala Slovenije v Celju premagali Triglav s 4:1 in se bodo v nedeljo srečali z Jeseničani. V drugem polfinalu so Celjani povedli s 3:1, na koncu pa morali priznati premoč državnim prvakom (3:6).

Drugi polfinalni obračun je v ledeno dvorano knežjega mesta pritegnil lepo število gledalcev. Motivirani Celjani so v 8. minuti uspeli organizirati hiter napad, ki ga je s strelom od daleč zaključil Miha Mercina in gledalce dvignil na noge. Gostitelji so imeli preveč izključitev in Luka Kalan je v 13. minuti unovčil tretjo prednost igralca več.

Uvodne minute nadaljevanja so postregle z nizom izmeničnih izključitev, minuto ste ekipi igrali tri na tri, ki je Celjanom prinesla zelo lepo priložnost za drugi zadetek. Ob vedno bolj grobi igri jo je v 28. minuti skupil mladi celjski vratar Urban Avsenek, ki je ob zdravniški pomoči zapustil ledeno ploskev. Domačini so ob petminutni prednosti igralca več na ledu nadaljevali z drugim čuvajem mreže Timotejem Jeramom.

Kazen, ki jo je železarjem z udarcem v glavo prislužil Žan Jezovšek, še ni bila na polovici, ko je Aljaž Ribič zadel za 2:1. Minuto in pol zatem je bil ob "power playu" natančen še Nejc Kastelic. Sledil je hiter odgovor jeseniških hokejistov, ki so z golom Jake Šturma znižali zaostanek na 3:2. Trener celjske ekipe se je odzval in v gol vrnil Avseneka. Gostje so nadaljevali pritisk in ob igralcu več je Žiga Urukalo v 36. minuti izid poravnal. V zadnji minuti druge tretjine so železarji zadeli še četrtič, uspešen je bil Blaž Tomaževič.

Zadnjo tretjino so Jeseničani začeli silovito in po pol minute še petič premagali celjskega čuvaja mreže, drugič na srečanju je zadel Kalan. Končni izid je postavil Erik Svetina v 55. minuti.

Olimpija odlično začela vse tretjine

Kranjčani so imeli že v 2. minuti igralca več, saj je bil izključen Andraž Zibelnik. Prednosti niso izkoristiti, ampak so naredili napako v obrambi, ki je Olimpiji prinesla kazenski strel.

Andrej Hebar je plošček pod nogami kranjskega vratarja Žana Usa poslal v mrežo. Ekipi sta na prvi odmor odšli z minimalno prednostjo ljubljanskih hokejistov.

Drugo tretjino so bolj zbrano začeli zmaji in že po dobrih dveh minutah je Uroš Batič povišal na 2:0. Triglavani so le stežka prihajali čez nevtralno tretjino. Po pol ure igre je Hebar s strelom od daleč našel prazen prostor med kranjsko obrambo in zatresel mrežo za 3:0. V preostalih minutah drugega dela smo videli veliko igre okoli kranjskega gola, enkrat tudi z igralcem več v korist Olimpije, vendar pa je do odmora ostalo pri treh zadetkih prednosti.

Tudi zadnji del srečanja so ljubljanski hokejisti začeli podobno in že takoj z zadetkom Mihe Pesjaka povišali na 4:0. V zadnjih desetih minutah so igralci Olimpije malce popustili, v 50. minuti je Triglav dosegel zadetek, a ga je glavni sodnik razveljavil, saj je bil dosežen z nogo. Tri minute pred koncem so Kranjčani po protinapadu z zaključnim strelom Sebastjana Grošlja le ukanili Roberta Kristana ter tako dosegli častni zadetek za končnih 4:1.

Pokal Slovenije, Celje, polfinale:

SŽ OLIMPIJA - TRIGLAV

4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Hebar 3./kazenski strel, 30., Batič 23., Pesjak 41.; Grošelj 57.



ECE CELJE - SIJ ACRONI JESENICE

3:6 (1:1, 2:3, 1:2)

Mercina 8.,, Ribič 31., Kastelic 32.; Kalan 13., 41., Šturm 33., Urukalo 36., Tomaževič 40., Svetina 55.



Finale bo v nedeljo ob 18.00.

A. G.