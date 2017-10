Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Tadej Čimžar je bil s tremi zadetki junak jeseniške zmage. Foto: Drago Cvetanovič Dodaj v

Jeseničani s tremi goli v zadnjih 10 minutah do velikega preobrata

Olimpija pravkar igra proti Zell am Seeju

21. oktober 2017 ob 21:08

Jesenice - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na tekmi 12. kroga alpske lige po kazenskih strelih premagali Feldkirch s 5:4.

Železarji so bili še deset minut pred koncem tekme v Podmežakli v zelo težkem položaju, izgubljali so namreč z 1:4. S tem bi prekinili osem tekem dolg niz brez poraza. Toda v končnici jim je uspelo izenačiti, ugodno pa so se za njih razpletli tudi kazenski streli.

Jeseničani so tekmo začeli izvrstno, saj je že v 3. minuti zadel Tadej Čimžar, a veselje ni trajalo dolgo. Stefan Weidmaier je minuto in 28 sekund pozneje izenačil. Nato so plošek v mrežo poslali še Martin Mairitsch, Dylan Stanley in v 28. minuti Christoph Draschkowitz.

Čimžar je v 51. minuti znižal na 2:4, v 57. minuti pa zadel še enkrat za 3:4. Le 20 sekund zatem je četrti gol za gostitelje dosegel Jaka Šturm. Pri kazenskih strelih je bil uspešen Žan Jezovšek.

12. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - FELDKIRCH

5:4 (1:2, 0:2, 3:0) - po kazenskih strelih

Čimžar 3., 51., 57., Šturm 58.; Wiedmaier 5., Mairitsch 12., Stanley 23., Draschkowitz 28.

Danes ob 19.30:

ZELL AM SEE - SŽ OLIMPIJA

1:3 (0:1, 1:2, -:-)

Wilfan 25.; Kralj 10., Zajc 21., Hebar 23.

11. krog, nedelja ob 17.30:

SŽ OLIMPIJA - FELDKIRCH

Lestvica: * x RITTNER 10 8 1 0 1 26 SIJ ACRONI JESENICE 10 7 2 1 0 26 ASIAGO 9 6 1 1 1 21 SŽ OLIMPIJA 11 6 1 1 3 21 CORTINA 11 5 2 1 3 20 ZELL AM SEE 11 6 1 0 4 20 STERZING 9 5 1 0 3 17 PUSTERTAL 10 5 0 2 3 17 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

M. R.