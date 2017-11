Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Jeseniški hokejisti so se z zmago nad drugo ekipo KAC-a povzpeli na vrh Alpske lige. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Jeseničani spet na vrhu Alpske lige

Mladinci KAC-a spet pokleknili pred železarji

26. november 2017 ob 20:54

Jesenice - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi 21. kroga Alpske lige premagali drugo ekipo celovškega moštva KAC s 5:2.

Za Jeseničane so zadeli Nejc Stojan (5.), Lan Brun Rauh (21.), Tadej Čimžar (28.), Jaka Sodja (47.) in Miha Brus (56.). Jeseniška ekipa je odigrala drugo tekmo v dveh dneh in spet zmagala.

Tokrat so se državni prvaki še drugič v tem tednu pomerili z mladimi Celovčani, v prvem obračunu z zadnjeuvrščeno zasedbo lige v sredo je bilo v Celovcu kar 11:1, tokrat so se domači zadovoljili z manjšo razliko.

Začetek je sicer kazal, da bodo gostje spet imeli polno mrežo, saj je prvi domači zadetek padel v peti minuti. Potem se je ustavilo, KAC je celo povedel, Jeseničani pa so stvari na pričakovano mesto postavili že na začetku drugega dela, dokončno pa zmago potrdili v tretji tretjini.

Z zmago, 13. v tem tekmovanju, pa so Jeseničani tudi skočili na prvo mesto lestvice, s tekmo več imajo namreč dve točki več kot Ritten. Drugi slovenski udeleženec v ligi SŽ Olimpija je četrta.

Naslednjo tekmo bodo železarji odigrali v sredo znova v Podmežakli, gostje pa bodo prav njihovi sosedje z vrha lestvice.

Alpska liga, 21. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - KAC MLADI

5:2 (1:1, 2:0, 2:0)

Stojan 5., Brun Rauh 21., Čimžar 28., Sodja 47., Brus 56.; Kern 8., 16.

Torek:

LUSTENAU - CORTINA



Sreda:

SŽ OLIMPIJA - ASIAGO

SALZBURG MLADI - FELDKIRCH

KITZBÜHEL - FASSA

PUSTERTAL - BREGENZERWALD

GARDENA - ZELL AM SEE



Četrtek:

NEUMARKT - STERZING

