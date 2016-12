Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Vratar Los Angelesa Peter Budaj je imel v Edmontonu polne roke dela. Foto: Reuters Patrick Maroon je Edmonton popeljal v vodstvo. Foto: Reuters Nick Shore je na začetku zadnje tretjine dosegel edini zadetek Los Angelesa. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kingsi sklonjenih glav zapustili Edmonton

Boston po preobratu do zmage nad Buffalom.

30. december 2016 ob 08:20

Edmonton - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angeles Kings, za katere igra slovenski reprezentant Anže Kopitar, so v noči s četrtka na petek v Ligi NHL izgubili obračun v Edmontonu. Oilersi so bili boljši s 3:1.

Gostitelji so začeli pot do zmage tlakovati v drugi tretjini, ko se je med strelce vpisal Patrick Maroon. Ta je izkoristil power play svoje ekipe, plošček je sprejel izza gola gostov in ga spretno spravil za hrbet vratarja Petra Budaja.

Na začetku zadnje tretjine je Los Angeles prek Nicka Shoreja poravnal izid, ko je s strelom iz zapestja plošček poslal mimo lovilke Cama Talbota v mrežo, a je kmalu zatem Edmonton spet povedel. Budaj se je v napadu za zadetek izkazal z nekaj izjemnimi obrambami, a to vseeno ni bilo dovolj, da bi preprečil vodstvo kanadskega kolektiva. Iz bližine je plošček v gol zbezal Eric Gryba. To je bil zanj prvi zadetek v letošnji sezoni.

Kalifornijci so v končnici tekme napadli na vse ali nič, svoja vrata so pustili prazna, s sredine igrišča jih je zadel Ryan Nugent-Hopkins.

Tekme 29. decembra:

EDMONTON - LOS ANGELES 3:1

Maroon 23., Gryba 47., Nugent-Hopkins 60.; Shore 44.

BUFFALO - BOSTON 2:4

WASHINGTON - NEW JERSEY ** 1:2

TAMPA BAY - TORONTO * 2:3

FLORIDA - MONTREAL * 2:3

OTTAWA - DETROIT * 2:3

NASHVILLE - CHICAGO 2:3

MINNESOTA - NY ISLANDERS 6:4

WINNIPEG - COLUMBUS 3:5

DALLAS - COLORADO 4:2

CALGARY - ANAHEIM 1:3

ARIZONA - NY RANGERS 3:6



* - po podaljšku

** - po kazenskih strelih

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 36 22 9 5 49 OTTAWA SENATORS 36 20 12 4 44 BOSTON BRUINS 38 19 15 4 42 TAMPA BAY LIGHTNING 37 18 15 4 40 TORONTO MAPLE LEAFS 35 16 12 7 39 FLORIDA PANTHERS 37 15 14 8 38 DETROIT RED WINGS 36 16 16 4 36 BUFFALO SABRES 35 13 14 8 34 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACK. 34 25 5 4 54 PITTSBURGH PENGUINS 37 24 8 5 53 NEW YORK RANGERS 38 25 12 1 51 WASHINGTON CAPITALS 34 20 9 5 45 PHILADELPHIA FLYERS 37 20 13 4 44 CAROLINA HURICANES 34 15 12 7 37 NEW JERSEY DEVILS 36 14 15 7 35 NEW YORK ISLANDERS 35 14 15 6 34

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS 38 23 10 5 51 MINNESOTA WILD 35 23 8 4 50 ST. LOUIS BLUES 36 19 12 5 43 DALLAS STARS 37 16 14 7 39 WINNIPEG JETS 38 17 18 3 37 NASHVILLE PREDATORS 35 15 14 6 36 COLORADO AVALANCHE 35 12 22 1 25 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 35 22 12 1 45 EDMONTON OILERS 37 19 12 6 44 ANAHEIM DUCKS 37 18 12 7 43 CALGARY FLAMES 38 19 17 2 40 LOS ANGELES KINGS 36 17 15 4 38 VANCOUVER CANUCKS 36 15 18 3 33 ARIZONA COYOTES 36 11 20 5 27

Tekme 30. decembra:

CAROLINA - CHICAGO

ST. LOUIS - NASHVILLE

VANCOUVER - ANAHEIM

SAN JOSE - PHILADELPHIA

M. L.