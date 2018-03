Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Los Angelesa zasedajo osmo mesto v Zahodni konferenci. Foto: Reuters Buffalo je po kazenskih strelih premagal Ottawo. Takole je bil uspešen Jacob Josefson. Foto: Reuters Tampa Bay je s 5:3 na svojem ledu premagala New York Rangerse. Foto: Reuters Vegas je na gostovanju zlahka opravil z Detroitom, bilo je 4:0. Foto: Reuters Rick Nash se je dobro 'vključil' v ekipo Boston Bruinsov, ki je s 3:2 v TD Gardnu premagala Philadelphio. Foto: Reuters Dodaj v

Kingsi v Staplesu prevelik zalogaj za Washington

Nashville dosegel deseto zaporedno zmago

9. marec 2018 ob 07:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so v noči na petek v Staples Centru dobili obračun Lige NHL proti Washingtonu. Bilo je 3:1.

Gostitelji so povedli v 16. minuti obračuna, ko je v polno zadel Jeff Carter. 33-letni Kanadčan je iz bližine plošček nekako le zbezal čez golovo črto gostujoče ekipe po silovitem strelu Aleca Martineza z modre črte.

Gostje iz ameriške prestolnice so izid izenačili v šesti minuti druge tretjine, ko je vratarja Jonathana Quicka premagal Jakub Vrana, ki je iz bližine zadel pod prečko. Le dobre tri minute pozneje so Kingsi znova povedli. Tokrat se je Carter izkazal s podajo, z zadetkom pa Trevor Lewis, ki je hladnokrvno s tretjim zaporednim strelom premagal vratarja Philippa Grubauerja.

Capitalsi so se znašli v škripcih, do konca tekme so želeli izid izenačiti, v končnici so napadli na vse ali nič, kar so varovanci Johna Stevensa kaznovali in jih dokončno 'pokopali'. Anže Kopitar je plošček poslal v srednjo tretjino, kjer je proti golu oddrsal Kyle Clifford in z modre črte zadel v prazno mrežo za končnih 3:1.

Liga NHL, tekme 8. marca:

LOS ANGELES - WASHINGTON 3:1

Carter 16., Lewis 30., Clifford 59. (Kopitar); Vrana 26.



BOSTON - PHILADELPHIA 3:2

NEW JERSEY - WINNIPEG 2:3

COLUMBUS - COLORADO * 5:4

OTTAWA - BUFFALO ** 3:4

DETROIT - VEGAS 0:4

TAMPA BAY - NY RANGERS 5:3

FLORIDA - MONTREAL 5:0

NASHVILLE - ANAHEIM 4:2

CHICAGO - CAROLINA 2:3

EDMONTON - NY ISLANDERS ** 2:1

SAN JOSE - ST. LOUIS 2:0



* - v podaljšku; ** - kazenski streli

Vzhodna konferenca:

TAMPA BAY LIGHTNING 68 47 17 4 98 BOSTON BRUINS 65 42 15 8 92 TORONTO MAPLE LEAFS 68 39 22 7 85 PITTSBURGH PENGUINS 68 39 25 4 82 WASHINGTON CAPITALS 67 37 23 7 81 PHILADELPHIA FLYERS 68 34 23 11 79 NEW JERSEY DEVILS 68 34 26 8 76 COLUMBUS BLUE JACKETS 68 35 28 5 75 ------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 65 33 25 7 73 CAROLINA HURRICANES 68 30 27 11 71 NEW YORK ISLANDERS 68 29 29 10 68 NEW YORK RANGERS 68 30 32 6 66 DETROIT RED WINGS 67 26 30 11 63 MONTREAL CANADIENS 67 25 31 11 61 OTTAWA SENATORS 66 23 32 11 57 BUFFALO SABRES 68 22 35 11 55

Zahodna konferenca:

NASHVILLE PREDATORS 67 44 14 9 97 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 67 43 19 5 91 WINNIPEG JETS 67 41 17 9 91 MINNESOTA WILD 67 38 22 7 83 SAN JOSE SHARKS 67 36 22 9 81 DALLAS STARS 67 37 24 6 80 ANAHEIM DUCKS 68 34 22 12 80 LOS ANGELES KINGS 67 37 25 5 79 ------------------------------------- COLORADO AVALANCHE 67 35 24 8 78 CALGARY FLAMES 68 33 25 10 76 ST. LOUIS BLUES 67 35 27 5 75 CHICAGO BLACKHAWKS 68 29 31 8 66 EDMONTON OILERS 67 29 34 4 62 VANCOUVER CANUCKS 67 25 33 9 59 ARIZONA COYOTES 66 21 34 11 53

Tekme 9. marca:

COLUMBUS - DETROIT

OTTAWA - CALGARY

DALLAS - ANAHEIM

VANCOUVER - MINNESOTA

Mitja Lisjak