Kopitar na 800. tekmi med strelci v trilerju z Dallasom

Washington 'pretepel' Canadiense

10. januar 2017 ob 08:08

Los Angeles - MMC RTV SLO

Anže Kopitar je v noči s ponedeljka na torek v Ligi NHL dosegel zadetek in zbral še podajo, a so Los Angeles Kingsi vseeno na svojem ledu klonili pred Dallasom s 4:6.

Hrušičan, ki je v Ligi NHL proti Dallasu odigral 800. tekmo v karieri, je v zadnji tretjini zmanjšal zaostanek Los Angelesa na -1 (4:3), nato je podal še za izenačujoči zadetek Drewa Doughtyja.

Najprej je po podaji Dereka Forborta s strelom iz zapestja v 45. minuti ukanil nemočnega gostujočega vratarja Karija Lehtonena in plošček v mrežo poslal ob stičišču vratnice in prečke, nato je v power playju na desni strani nastavil plošček in pripravil strel Doughtyju, ki je z razdalje hladnokrvno zadel za 4:4.

Po Budajevi napaki odločilni gol Dallasa

Vseeno pa navijači Los Angelesa po vrnitvi (na tekmi so njihovi ljubljenci vselej zaostajali, in sicer z 1:0, 2:0, 2:1, 3:1, 3:2, 4:2 in 4:3) niso dočakali tako želenega preobrata. Odločilni zadetek je dobri dve minuti pozneje dosegel Jiri Hudler. Vratar Kalifornijcev Peter Budaj si je za vrati privoščil veliko napako, Tyler Seguin se je dokopal do ploščka, hitro podal pred gol, kjer se je med strelce vpisal 33-letni češki veteran. Zmago Dallasa je s strelom v prazno mrežo s sredine ledu potrdil Patrick Sharp.

M. L.