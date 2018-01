Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 16 glasov Ocenite to novico! Hokejisti Pacifika (v belem) so bili najboljši na tekmi All Star. Foto: Reuters Sorodne novice Ovečkin z zadnjim strelom premagal mejo 100 milj Dodaj v

Kopitar zmagovalec tekme vseh zvezd

V finalu je prispeval dve podaji

29. januar 2018 ob 07:45

Hokejisti ekipe Pacifiške divizije, katere član je bil tudi Anže Kopitar, so zmagovalci tekme All-Star. V finalu so v Tampi na Floridi premagali ekipo Atlantske divizije s 5:2.

Kopitar se ni vpisal med strelce, je pa bil med podajalci pri prvem in tretjem zadetku njegovega moštva. Prvi gol je v 59. sekundi dosegel Rickard Rakell (Anaheim), tretjega pa njegov soigralec pri Los Angelesu Drew Doughty. V polno sta zadela še MVP tekme - novinec v Ligi NHL Brock Boesser (Vancouver) - in Johnny Gaudreau (Calgary). Končni izid je postavil Rakell.

V polfinalu so Kopitar in soigralci s 5:2 odpravili ekipo Centralne divizije. Kopitar ni bil med strelci ali podajalci. V drugem polfinalu so igralci Atlantske divizije premagali tekmece iz Metropolitanske divizije s 7:4. Tekme so trajale po 20 minut.

Enajsterica hokejistov Pacifiške skupine si je ob zmagi razdelila tudi milijon dolarjev nagrade.

Finale:

PACIFIŠKA D. - ATLANTSKA D. 5:2

Rakell 1. (podaja Kopitar), 18., Boeser 6., Doughty 9. (Kopitar), Gaudreau 12.; Green 7., 14.



Polfinale:

PACIFIŠKA D. - CENTRALNA D. 5:2

Doughty 15., Neal 17., 20., Boeser 19., Burns 19.; MacKinnon 2., Subban 18.



ATLANTSKA D. - METROPOLITANSKA D. 7:4

Matthews 6., Kučerov 9., 13., 18., Point 15., Eichel 17., Marchand 18.; Crosby 2., Giroux 8., Ovečkin 9., Letang 14.

