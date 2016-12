Kopitarjeva 700. podaja pri visoki zmagi Los Angelesa

V noči na soboto še gostovanje pri Dallasu

23. december 2016 ob 06:59

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa se počasi bližajo koncu najdaljše letošnje gostujoče turneje, tokrat so visoko premagali Nashville s 4:0.

Kralji so dolgo vodili z 1:0, v 7. minuti je bil natančen Nick Shore. V vratih Los Angelesa je blestel Peter Budaj, ki je zaustavil 28 strelov in tako 15. v karieri ohranil mrežo nedotaknjeno.

"Dobro sem se počutil, dobro sem videl plošček. Seveda so odlično delo opravili tudi soigralci, ki so blokirali precej strelov. Nashville je znan kot ekipa, ki veliko strelja od daleč, nato pa skuša gole doseči z odbitki, to smo danes preprečili, kar je bil ključ do uspeha," je bil zadovoljen 34-letni Budaj.

700. podaja Anžeta Kopitarja

Los Angeles je v zadnji tretjini dokončno strl Predatorje, v razmiku devetih sekund sta zadela Nic Dowd in Jeff Carter. Ob koncu je s četrtim golom zmago potrdil Devin Setoguchi, podal mu je kapetan Anže Kopitar. To je bila zanj jubilejna 700. podaja v Ligi NHL.

Kralji bodo v noči na soboto gostovali v Dallasu.

Jagr je zdaj sam na drugem mestu

Florida je doma klonila pred Buffalom s 3:1. Pri edinem golu Panterjev je s podajo sodeloval Jaromir Jagr, za Čeha je bila to 1.888 točka v karieri, s čimer je na večni lestvici prehitel Marka Messierja in je zdaj sam na drugem mestu. "Zame je to enako kot prvo mesto, saj Wayna Gretzkyja ne štejem. On je iz drugega planeta, njegov rekord je nepresegljiv," je povedal 44-letni Jagr. Gretzky je kariero končal z 2.857 točkami.

Liga NHL, tekme 22. decembra:

NASHVILLE - LOS ANGELES 0:4

Shore 7., Dowd 45., Carter 45., Setoguchi 52. (podaja Kopitar).



BUFFALO - CAROLINA 1:3

NEW JERSEY - PHILADELPHIA 4:0

COLUMBUS - PITTSBURGH 7:1

MONTREAL - MINNESOTA 2:4

OTTAWA - ANAHEIM * 2:1

TAMPA BAY - ST. LOUIS 5:2

FLORIDA - BOSTON 1:3

COLORADO - TORONTO 0:6

VANCOUVER - WINNIPEG 1:4

* - v podaljšku

Tekme 23. decembra:

NY ISLANDERS - BUFFALO

NY RANGERS - MINNESOTA

PITTSBURGH - NEW JERSEY

WASHINGTON - TAMPA BAY

COLUMBUS - MONTREAL

FLORIDA - DETROIT

CAROLINA - BOSTON

CHICAGO - COLORADO

DALLAS - LOS ANGELES

CALGARY - VANCOUVER

ARIZONA - TORONTO

SAN JOSE - ARIZONA

Lestvice, Vzhodna konferenca

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To MONTREAL CANADIENS 33 21 8 4 46 OTTAWA SENATORS 34 20 11 3 43 BOSTON BRUINS 35 18 14 3 39 TAMPA BAY LIGHTNING 34 17 14 3 37 FLORIDA PANTHERS 34 15 14 5 35 TORONTO MAPLE LEAFS 32 13 12 7 33 BUFFALO SABRES 32 12 12 8 32 DETROIT RED WINGS 33 14 15 4 32 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACKETS 31 22 5 4 48 PITTSBURGH PENGUINS 34 21 8 5 47 NEW YORK RANGERS 35 23 11 1 47 PHILADELPHIA FLYERS 36 20 12 4 44 WASHINGTON CAPITALS 31 19 8 4 42 CAROLINA HURICANES 32 14 11 7 35 NEW JERSEY DEVILS 33 13 13 7 33 NEW YORK ISLANDERS 32 12 14 6 30



Zahodna konferenca

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS 35 22 9 4 48 MINNESOTA WILD 32 20 8 4 44 ST. LOUIS BLUES 35 18 12 5 41 NASHVILLE PREDATORS 33 15 13 5 35 WINNIPEG JETS 36 16 17 3 35 DALLAS STARS 34 13 14 7 33 COLORADO AVALANCHE 32 11 20 1 23 PACIFIŠKA DIVIZIJA SAN JOSE SHARKS 33 20 12 1 41 EDMONTON OILERS 35 18 12 5 41 ANAHEIM DUCKS 35 17 12 6 40 LOS ANGELES KINGS 33 17 13 3 37 CALGARY FLAMES 35 17 16 2 36 VANCOUVER CANUCKS 34 14 17 3 31 ARIZONA COYOTES 33 11 17 5 27

S. J.