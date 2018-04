Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 8 glasov Ocenite to novico! Las Vegas potuje v Los Angeles z lepo prednostjo. Foto: Reuters Na dveh tekmah so padli le štirje zadetki. Foto: Reuters Sorodne novice Video: Vegas z enim samim golom premagal Kralje Dodaj v

Kralji padli v 96. minuti najdaljše tekme v klubski zgodovini

Philadelphia izenačila, Winnipeg povedel z 2:0

14. april 2018 ob 07:58,

zadnji poseg: 14. april 2018 ob 09:00

Las Vegas - MMC RTV SLO

Hokejisti Vegasa so po drami dobili tudi drugo tekmo končnice Lige NHL proti Los Angelesu. V drugem podaljšku oziroma 96. minuti trdega obračuna je dvoboj odločil Erik Haula (2:1).

27-letni Finec je dobil plošček na desni strani napadalne tretjine, sam pridrsal pred vratarja Jonathana Quicka in ga elegantno ukanil. To je bila najdaljša tekma v zgodovini obeh klubov. Vegas je v vodstvo v 15. minuti popeljal Alex Tuch, v 36. minuti pa je izenačil Paul LaDue. V vratih Los Angelesa je blestel Qucik, ki je zbral 54 obramb. Marc Andre Fleury je na drugi strani zaustavil 30 strelov.

Razmerje v strelih na gol v rednem delu je bilo 34:20, v podaljšku pa 22:10 v korist Vegasa. Tudi tokrat ni manjkalo številnih naletov. V tej prvini so prednjačili Kralji, ki so jih zbrali 80, Zlati vitezi 56.

Anže Kopitar je tudi na drugi tekmi ostal brez točke. Hrušičan je imel lepo priložnost dobrih pet minut pred koncem po izgubljenem ploščku Williama Karlssona, vendar je njegov strel z bekhendom Fleury odbil.

"Nihče si ne želi zaostajati z 2:0. Znamo igrati bolje in pripravljeni smo, da to pokažemo doma. Vsi smo utrujeni, saj smo iz sebe danes oboji stisnili vse atome moči," je dejal Kopitar.

Los Angeles je igral brez branilca Drewa Doughtya, ki ga je vodstvo lige kaznovalo s tekmo prepovedi igranja zaradi nepravilnega naleta na prejšnji tekmi.

Serija se seli v Los Angeles, kjer bo tretja tekma v noči na ponedeljek.

Philadelphia odgovorila s petimi zadetki

Potem ko so na prvi tekmi izgubili z 0:7, so hokejisti Philadelphie odgovorili silovito in s 5:1 odpravili Pittsburgh. Tako je serija izenačena na 1:1. Sean Coutrier je prispeval gol in podajo, Brian Eliott pa je zaustavil 34 strelov za prvo zmago Letalcev nad Pingvini v tej sezoni. "Ta zmaga je bila za vse tiste, ki so dvomili o nas," je povedal napadalec Philadelphie Claude Giroux. Gosti so povedli v prvi tretjini, dodali še en gol v drugi, delo pa opravili z zadetkoma na začetku zadnje tretjine. Na vrata Pingvinov so sprožili 20 strelov.

Tudi Winnipeg povedel z 2:0

Winnipeg proti Minnesoti vodi z 2:0. Jetsi so povedli v drugi tretjini po zaslugi Tylerja Myersa. Odločitev je padla sredi zadnje tretjine, ko sta v razmiku slabih dveh minut zadela Paul Stastny in Andrew Copp. Razmerje v strelih je bilo 44:17 v korist Winnipega.

LIGA NHL, KONČNICA

VZHOD, 1. krog

PITTSBURGH - PHILADELPHIA (1:1)

1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Hornqvist 46.; Gostisbehere 20., Couturier 21., Konecny 42., Patrick 46., MacDonald 60.

Obrambe: Murray 15; Eliott 34.



Sobota:

TAMPA BAY - NEW JERSEY (1:0)

BOSTON - TORONTO (1:0)



Nedelja:

WASHINGTON - COLUMBUS (0:1)

ZAHOD, 1. krog

VEGAS - LOS ANGELES (2:0)

2:1 (1:0, 0:1, 0:0) - v drugem podaljšku

Tuch 15., Haula 96.; LaDue 16.



WINNIPEG - MINNESOTA (2:0)

4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Myers 29., Stastny 48., Copp 50., Laine 58.; Parise 60.

Obrambe: Hellebuyck 16; Dubnyk 40.



Sobota:

NASHVILLE - COLORADO (1:0)

ANAHEIM - SAN JOSE (0:1)

R. K.