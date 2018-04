Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 18 glasov Ocenite to novico! St. Louis je izgubil štiri od zadnjih petih tekem. Foto: Reuters Dodaj v

Kralji počivali in prišli v končnico Lige NHL

Na Zahodu le še ena neznanka

5. april 2018 ob 07:47

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so se v noči na četrtek uvrstili v končnico Lige NHL, čeprav sploh niso stopili na led. Uslugo jim je naredil že odpisani Chicago, ki je na gostovanju presenetil St. Louis.

Še na začetku druge tretjine je kazalo, da bo St. Louis prišel do ključnih dveh točk, saj je po zadetkih Braydena Schenna in Vladimirja Tarasenka povedel s 3:1. Blackhawksi so še v drugi tretjini ob igralcu manj na ledu ujeli priključek, izenačili pa so v 49. minuti z golom Alexa DeBrincata. 19.000 navijačev je 8,5 sekunde pred koncem utišal Duncan Keith, ki je poskrbel, da so se gostitelji pod nosom obrisali tudi za točko.

Chicago je prvič v tej sezoni premagal St. Louis. "V zadnji tretjini smo igrali obupno, vključno z mano. Nesprejemljivo je, da nas na domačem ledu premaga ekipa, ki ne igra za nič razen za prestiž," je povedal vratar St. Louisa Jake Allen, ki je zbral 22 obramb.

Edina neznanka na Zahodu je tako ostal osmi potnik v končnico. Dve tekmi pred koncem rednega dela ima Colorado točko prednosti pred St. Louisom. Obračun teh dveh moštev bo v noči na nedeljo v Denverju.

ST. LOUIS - CHICAGO 3:4

BUFFALO - OTTAWA 2:4

ANAHEIM - MINNESOTA 3:1



Tekme 5. aprila:

NEW JERSEY - TORONTO

NY ISLANDERS - NY RANGERS

PHILADELPHIA - CAROLINA

WASHINGTON - NASHVILLE

COLUMBUS - PITTSBURGH

DETROIT - MONTREAL

FLORIDA - BOSTON

WINNIPEG - CALGARY

EDMONTON - VEGAS

VANCOUVER - ARIZONA

LOS ANGELES - MINNESOTA

SAN JOSE - COLORADO

VZHODNA KONFERENCA BOSTON BRUINS 79 49 18 12 110 TAMPA BAY LIGHTNING 80 53 23 4 110 WASHINGTON CAPITALS 80 48 25 7 103 TORONTO MAPLE LEAFS 80 48 25 7 103 PITTSBURGH PENGUINS 80 45 29 6 96 COLUMBUS BLUE JACKETS 80 45 29 6 96 NEW JERSEY DEVILS 80 43 28 9 95 PHILADELPHIA FLYERS 80 40 26 14 94 -------------------------------------- FLORIDA PANTHERS 79 41 30 8 90 CAROLINA HURRICANES 80 35 34 11 81 NEW YORK RANGERS 80 34 37 9 77 NEW YORK ISLANDERS 80 33 37 10 76 DETROIT RED WINGS 80 30 38 12 72 MONTREAL CANADIENS 80 28 39 13 69 OTTAWA SENATORS 80 28 41 11 67 BUFFALO SABRES 80 25 43 12 62 ZAHODNA KONFERENCA NASHVILLE PREDATORS 80 51 18 11 113 WINNIPEG JETS 80 50 20 10 110 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 80 51 22 7 109 MINNESOTA WILD 80 44 26 10 98 SAN JOSE SHARKS 80 44 26 10 98 ANAHEIM DUCKS 80 42 25 13 97 LOS ANGELES KINGS 80 44 28 8 96 COLORADO AVALANCHE 80 42 29 9 93 -------------------------------------- ST. LOUIS BLUES 80 43 31 6 92 DALLAS STARS 80 41 31 8 90 CALGARY FLAMES 80 36 34 10 82 CHICAGO BLACKHAWKS 80 33 37 10 76 EDMONTON OILERS 80 34 40 6 74 VANCOUVER CANUCKS 80 30 40 10 70 ARIZONA COYOTES 80 29 40 11 69

